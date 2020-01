Ahlhorn /Großenkneten Die Kommunale Alternative (KA) Großenkneten macht mit der vertrauten Führungsspitze weiter. Bei der Jahreshauptversammlung im Ahlhorner Krug ist der Vorstand im Amt bestätigt worden. Vorsitzender bleibt Axel Janßen. Till Stoyke ist weiterhin der Kassenwart und Matthias Reinkober der Schriftführer. Alle drei kommen aus Huntlosen beziehungsweise Huntlosen-Hosüne.

Vier Themen aus den Berichten des Vorsitzenden sowie des Fraktionsvorsitzenden Carsten Grallert stießen in der Aussprache auf besonderes Interesse, wie Axel Janßen mitteilte. Dabei gab es zur planungsrechtlichen Steuerung von Tierhaltungsanlagen sogar einen konkreten Beschluss über das weitere Vorgehen der Kommunalen Alternative in dieser Frage.

Die Themen im Überblick:

• Tierhaltung

Die öffentliche Auslegung der umfangreichen Planunterlagen zur Steuerung der Tierhaltungsanlagen ist in der vergangenen Woche gerade beendet worden. Die KA will kurzfristig eine fachjuristische und eine fachwissenschaftliche Stellungnahme zu der Steuerungsplanung in Auftrag geben, um „auf dieser qualifizierten Grundlage“, so Janßen, ihr weiteres politisches Vorgehen zu planen. Seit Beginn des Verfahrens in 2014 lehnt die KA dieses Planungsinstrument ab.

Janßen schreibt dazu: „Dass die Gemeinde mittlerweile parallel zu dem Verfahren auch für bereits vorhandene Industriegebiete nur deshalb neue Bauleitplanverfahren anschiebt, damit gewerbliche Ställe weiterhin privilegiert im Außenbereich gebaut werden können, stieß auf erheblichen Unmut.“ Die angeblich wichtigste Zielsetzung der Steuerungsplanung, nämlich den noch freien Außenbereich vor weiterer Bebauung zu schützen, werde damit endgültig über Bord geworfen, meint die KA.

• Ahlhorn

Die Einbeziehung der Bevölkerung in die Planung der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Ahlhorn (G 213/ Wildeshauser Straße) durch einen Postenlauf stieß in der KA durchweg auf positive Resonanz. Diese Beteiligung soll fortgeführt werden, so der Tenor in der Versammlung. Die bereits im Regelfall unzulässige Durchfahrt von Schwerlastfahrzeugen müsse durch entsprechende bauliche Maßnahmen flankiert werden. „Ohne deutlich temporeduzierende Umbauten wird die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte nicht zu verbessern sein“, formuliert Janßen. „Lieber einen etwas längeren – öffentlichen – Planungsvorlauf als später unbefriedigende Lösungen mit Nachbesserungsbedarf.“

• Ortseinfahrten

Neben Ahlhorn sieht die KA auch die übrigen Ortseingänge in der Gemeinde zum Teil durch zu hohe Fahrzeuggeschwindigkeiten belastet. Besonders hat die KA die L 871 in der Ortsdurchfahrt Sage im Blick. Die Bemühungen der KA-Fraktion, diesbezüglich besonders auffällige Ortseinfahrten, zum Beispiel die Amelhauser Straße in Huntlosen, zu „entschleunigen“, wurden ebenso begrüßt wie der Antrag, in Sage einen Kreisverkehr zu bauen.

• KlimAschutz

„Die Bemühungen der Gemeinde Großenkneten im Klimaschutz sind halbherzig und reichen längst nicht aus.“ So lautete die durchgängige Einschätzung in der KA. Zwar sei die energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude inzwischen weit fortgeschritten, „doch zugleich setzt man zukünftig bei der Belieferung mit Strom wieder auf Kohle und Kernkraft“, so Janßen. Damit spielt er darauf an, dass die Gemeinde derzeit eine Ausschreibung für die Stromlieferung für 2021/2022 vorbereitet, in der es um konventionell produzierten Strom geht. Damit wendet sich Großenkneten wieder vom (teueren) Ökostrom ab. Janßen über die Meinung der KA zu diesem Schwenk: „Das passt nicht zusammen und konterkariert auch das Klimaschutzkonzept des Landkreises.“