Ahlhorn /Huntlosen Die Schaffung von Kindergartenplätzen: Das ist in den Ausschusssitzungen der Gemeinde Großenkneten seit längerem ein Dauerthema. An vier Stellen wird aktuell gebaut, für Erweiterungen an drei weiteren Kindergärten laufen die Überlegungen und Planungen. Damit sind alle Kindertagesstätten in der Gemeinde von Neubaumaßnahmen oder Plänen für Erweiterungen betroffen. Unsere Zeitung hat mit Reiner Garms (Bauamt) und Horst Looschen (Kämmerei) über den Stand der Bauarbeiten und die Kosten gesprochen. Ein Überblick:

Neubau in Ahlhorn

An der Straße Am Lemsen entsteht beim Neubaugebiet der dritte Kindergarten in Ahlhorn. Es wird in der Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Gemeinde Ahlhorn betrieben werden. Bisher verlaufe alles nach Plan, so Reiner Garms über den Neubau für zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Betreuungsplätzen sowie einer Krippengruppe mit 15 Plätzen. Die Kostenschätzung liegt bei 2,048 Millionen Euro. Davon schultert die Gemeinde rund 895 000 Euro. 770 000 Euro fließen aus dem Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt. Zudem gibt es Zuschüsse vom Land und Landkreis. Das Richtfest ist im Mai gewesen. Aktuell sind die „Putzer“ aktiv. Die Fertigstellung ist für Dezember geplant.

Hans-Roth-Kindergarten in Ahlhorn

Kita-Pläne Bei der Erweiterung des evangelisch-lutherischen Kindergartens Regenbogenland in Großenkneten geht es zunächst um eine neue Krippe und später im zweiten Abschnitt um die Erweiterung der Kita. Dafür liegen die Planentwürfe vor. Das Architekturbüro bereitet den Bauantrag für den Krippenbau vor. Seitens des Landesamtes für Denkmalpflege wurde mitgeteilt, dass das Baugelände für die Krippe vorab archäologisch zu untersuchen sei. Hier geht es um ein Gesamtvolumen von 1,45 Millionen Euro. Erste Überlegungen gibt es auch für die Erweiterung des Naturkindergartens Hosüne. So ist der Neubau der Krippe angedacht. Planungskosten sind im Haushalt 2019 für den evangelisch-lutherischen Kindergarten „Arche Noah“ in Sage eingestellt. Er befindet sich in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Großenkneten. Die Planung wird derzeit von der Verwaltung vorbereitet. 2018 war der Antrag auf die Einrichtung von mindestens einem Mehrzweckraum für therapeutische Angebote, Elterngespräche und Kleingruppenarbeit gestellt worden.

Hier handelt es sich um eine Baumaßnahme der evangelisch-lutherischen Gemeinde Ahlhorn, die die Kita betreibt. Fertig ist schon der neue Gruppenraum, so dass die Kita jetzt über vier Gruppenräume verfügt. Dieser Teil des Anbaus geht im August denn auch in Betrieb, so Kita-Leiter Arne Koopmann. Bis Ende November folgt jetzt der Anbau für die neue Küche und einen Mitarbeiterraum. Danach können dann auch die Container verschwinden, die noch auf dem Gelände stehen. „Es wird so langsam“, so Koopmann beim Blick auf das Jahresende.

Bei den Kosten gibt es gegenüber den ersten Planungen deutliche Steigerungen, was auch mit zusätzlichen Baumaßnahmen zusammenhängt, zu denen sich die Kirchengemeinde zwischenzeitliche entschlossen hatte. Das berichtete Horst Looschen. So liegt der neue Gruppenraum jetzt bei 620 000 Euro. Der Landkreis Oldenburg gibt einen Zuschuss von 775 000 Euro, Aus dem Investitionspakt „Soziale Integration“ kommen 306 000 Euro. Die politische Gemeinde zählt 146 000 Euro, die Kirchengemeinde nun auch 90 000 Euro. Für Küche/Mitarbeiterraum sind es 595 000 Euro. Aus dem Investitionspakt fließen 468 000 Euro, 52 000 Euro von der politischen Gemeinde und 75 000 Euro von der Kirchengemeinde.

Ev. Kindergarten in Huntlosen

An der Straße Bullerbäke haben in Huntlosen die lang ersehnten Bauarbeiten zur Erweiterung des evangelisch-lutherischen Kindergartens begonnen. Sie läuten das Ende der Zeiten des Containers vorm Eingang des Gebäudes ein. Zunächst seien die Bauarbeiten im Gebäudestand aktiv, so Reiner Garms. In den Gruppenräumen wurden die bisher vorhandenen „Mulden“ beseitigt und die Räume auf eine Ebene gebracht. Zudem wurde in zwei Räumen eine Wand durchbrochen, um später eine Essensausgabe einzurichten. Hinzu kommt der Einbau einer Brandschutzmauer, da das Gebäude künftig länger ist. Es handelt sich derzeit um die Arbeiten, die für Schmutz sorgen, erläuterte Garms. Vermutlich würden sie bis zum Kita-Start nicht ganz abgeschlossen sein, aber so weit, dass der Betrieb starten könne. Der Anbau für die neue Krippe mit 15 Plätzen im hinteren Teil des Grundstückes folgt dann, durch einen Bauzaun vom Spielplatz abgetrennt. Diesen Donnerstag soll es mit dem Fundament auf der freigeschobenen Sandfläche losgehen. Bis Frühjahr 2020 soll die 590 000 Euro teure Erweiterung fertig sein.

Katholischer Kindergarten in Ahlhorn

Hier handelt es sich um eine kleinere Maßnahme in den Ferien. Für 75 000 Euro wird die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Dafür gibt es einen Zuschuss von 18 900 Euro vom Projektträger Jülich (Nationale Klimaschutzinitiative). Zudem sind in den zwei Gruppenräumen die Decken für knapp 20 000 Euro ausgetauscht worden. Diese Maßnahme ist fertig, die Arbeiten an der Beleuchtung laufen noch.