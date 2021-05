Sanierungsgebiet: Müllproblematik beschäftigt Beirat

Ahlhorn Zur Begleitung des Städtebauförderprojektes in Ahlhorn trifft sich regelmäßig der Sanierungsbeirat. Gebildet wird dieser aus Bewohnern, Eigentümern und Vertretern von Organisationen, um sich beim Projekt in dem rund 62 Hektar großen Sanierungsgebiet entlang der Wildeshauser Straße einzubringen. An der nächsten öffentlichen Sitzung des Beirates am Dienstag, 18. Mai, 19 Uhr, können interessierte Personen wieder teilnehmen. Die Zugangsdaten für die digitale Sitzung sind bei Quartiersmanagerin Alexandra Kolozis, Telefon 0152/36988448, oder per Mail alexandra.kolozis@johanniter.de erhältlich.

In der Sitzung wird über den aktuellen Stand der Maßnahmen, über die Müllproblematik und über eine Nachverdichtung im Sanierungsgebiet gesprochen. Die Gäste können Fragen stellen und Anmerkungen machen.

Im April wurde im Beirat über die Idee einer öffentlichen Büchertauschbörse und über die Einführung einer digitalen Quartiersplattform „LivingSmart“ berichtet. Breiten Raum nahm auch der Entwurf des städtebaulichen Rahmenplanes ein, heißt es in einer Mitteilung. Insbesondere wurde über zusätzlichen Wohnraum im Quartier, aber auch allgemein in der Gemeinde diskutiert. Der Beirat sprach sich für den Entwurf des städtebaulichen Rahmenplanes und auch für die Erhöhung der Kosten- und Finanzierungsübersicht aus.

Zur Neubepflanzung entlang der Ortsdurchfahrt Ahlhorn soll es einen Ortstermin zusammen mit dem Bürgerverein Ahlhorn und der Gemeindeverwaltung geben.