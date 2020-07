Städtebauförderung: Mitglieder für Sanierungsbeirat gesucht

Ahlhorn Wer möchte im Sanierungsbeirat in Ahlhorn mitarbeiten? Auf diese Frage sucht das Quartiersmanagement für das Sanierungsgebiet Wildeshauser Straße in Ahlhorn möglichst zügig Antworten. Am Dienstag, 21. Juli, ist nämlich die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums vorgesehen, das die Umsetzung des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt Ahlhorn“ in den nächsten Jahren unterstützen soll.

Freiwillig und auf ehrenamtlicher Basis Um die Interessen und Belange aller Akteure geht es im Sanierungsbeirat. Es handelt sich um einen freiwilligen Zusammenschluss auf ehrenamtlicher Basis. Er setzt sich aus elf gewählten und stimmberechtigten Mitgliedern zusammen. Davon sind sieben Mitglieder Bewohner oder Eigentümer von Häusern und Wohnungen im Sanierungsgebiet. Sie dürfen nicht gleichzeitig Mandatsträger in politischen Gremien der Gemeinde Großenkneten seien. Weitere vier Mitglieder sollten sich aus sozialen Einrichtungen und ortsansässigen Institutionen mit Bezug zum Gemeinwesen aufstellen lassen, so der Plan. Als beratende Mitglieder stehen Mitarbeitende der Großenkneter Gemeindeverwaltung und die Quartiersmanagerin der Johanniter-Unfall-Hilfe, Anastasia Warkentin, nicht stimmberechtigt und unterstützend zur Seite.

Erst vor Kurzem hat der Rat der Gemeinde Großenkneten die Gründung des Sanierungsbeirats beschlossen, der vergleichbar ist mit einem Dorferneuerungsausschuss. „Wir suchen Menschen, die sich für Ahlhorn einsetzen möchten und die das Interesse haben, Ahlhorn mitzugestalten“, sagt dazu Quartiersmanagerin Anastasia Warkentin vom Ortsverband Ahlhorn der Johanniter-Unfall-Hilfe. Interessierte können sich ab sofort bei ihr per E-Mail an anastasia.warkentin@johanniter.de oder Telefon 0152/36988448 melden oder von Dritten vorgeschlagen werden.

Bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag, 21. Juli, 18.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus werden die Interessierten vorgestellt und gewählt. Die Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit. Wahlberechtigt sind alle Teilnehmenden der Sitzung, die das 16. Lebensjahr erreicht und einen Bezug zum Gebiet Wildeshauser Straße haben.

Der Sitzungsturnus wird in Absprache mit dem Sanierungsbeirat und der Verwaltung abgesprochen. Maximal eine Sitzung pro Monat ist vorgesehen. Der Beirat agiert unabhängig, überparteilich und ist kein Verein. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

Die wesentlichen Aufgaben sind nach Angaben der Johanniter die Vermittlung von Entwicklungszielen des Projekts, die Aufnahme von Vorschlägen der Bewohner und die Weitergabe an Verwaltung und Politik sowie die Entwicklung von Ideen zur Aufwertung gebäudebezogener Freiräume. Auch geht es um Empfehlungen zur Förderung von Projekten, die Mitwirkung an Beteiligungsverfahren und Workshops. Ebenso stehen die Förderung der Kommunikation, Kooperation sowie Selbst- und Nachbarschaftshilfe auf der Agenda.

Mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds können kleine Projekte im Sanierungsgebiet finanziert werden. Dafür stehen dem Sanierungsbeirat zunächst jährlich 10 000 Euro zur Verfügung. Da es sich um Städtebauförderungsmittel handelt, trägt die Gemeinde davon ein Drittel der Kosten.