Bergedorf 22 Jahre lang war Walter Stöver 2. Vorsitzender des Schützenvereins Bergedorf. Am Freitagabend gab er das Amt in jüngere Hände. Die anwesenden Mitglieder wählten die 32-jährige Selina Ahlers zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden.

Bereits vor einigen Jahren habe ihr Vater angekündigt, sich aus dem Vorstand zurückziehen zu wollen, berichtet Pressesprecherin Sabine Köhler. „Letztlich hatte er sich dann aber zu einer weiteren Verlängerung seiner Amtszeit überreden lassen, damit in Ruhe ein Nachfolger gesucht werden konnte“, so Köhler. „Mit Selina Ahlers tritt nun eine sehr aktive und erfolgreiche Schützin und Schießmeisterin, die sich schon seit Jahren im erweiterten Vorstand für die Belange des Vereins engagiert, diese Nachfolge an.“

Der 1. Vorsitzende Detlef Kupner dankte Walter Stöver für sein jahrzehntelanges Engagement und ernannte ihn zum 2. Ehrenvorsitzenden. Walter Stöver bleibt dem Verein weiterhin als Schießmeister erhalten.

Darüber hinaus standen am Freitag weitere Posten zur Wahl: Den erweiterten Vorstand ergänzt Sabina Süsens als zusätzliche Jugend- und Juniorenschießmeisterin. Neuer 2. Schriftführer ist Simon Becker, er übernimmt das Amt von Uwe Reimann. Kassenprüfer Hans-Hermann Düßmann schied turnusgemäß aus. Die Versammlung wählte Holger Timmermann zum Nachfolger. 1. Schriftführer Dirk Brinkmann, 2. Damensprecherin Dagmar Pelz, Pressewartin Sabine Köhler sowie die Vertreter des Dorfausschusses, Sabine Köhler und Dennis Blankemeyer, sowie des Festausschusses, Heidi Schröder, Inga Cording und Holger Timmermann, wurden wiedergewählt.

Oberschießmeister Gerrit Steffen verlieh am Freitagabend Auszeichnungen an die Vereinsmeister und die Sieger der Kategorie „Gemischte Bedingung“. Vereinsmeister wurden Rune Bleydorn (Rika), Alina von Seggern (Schüler sowie Freihand), Iris Timmermann (Jugend), Selina Ahlers (Damen), Michael Helmbold (Herren) und Udo Becker (Altersklasse).

In der Kategorie „Gemischte Bedingung“ gewannen Dagmar Pelz und Sabina Süsens (Damen), Lars Lehmkuhl, Heino Wohlers, Rainer Grosenik und Michael Helmbold (Herren) sowie Irmtraud Düßmann, Hans-Joachim Skibbe, Walter Stöver, Hans-Hermann Düßmann und Detlef Kupner in der Altersklasse.

Auch Termine besprach die Versammlung. Das Fleischschießen findet in diesem Jahr auf Wunsch vieler Schützen nicht mehr in der Adventszeit, sondern bereits am Sonntag, 18. November, statt. Sein Schützenfest feiert der Verein am ersten Septemberwochenende. Das Bundesschützenfest soll am 18. und 19. Mai 2019 in Bergedorf stattfinden. Bergedorf wäre eigentlich erst 2020 an der Reihe, tauscht aber mit dem Schützenverein Bürstel-Immer.