Bookholzberg Wolfgang Kubicki erwies sich als Zugpferd für die Ganderkeseer FDP: Mehr als 200 Zuhörer drängten sich am Mittwochabend im „Schwarzen Ross“ in Bookholzberg und längst nicht alle hatten einen Sitzplatz gefunden, als der Bundestags-Vizepräsident der Liberalen als Ehrengast beim Dreikönigstreffen des FDP-Ortsverbandes zu einem Parforceritt durch die Bundes- und Europapolitik ansetzte.

Ausführlich blickte der Schleswig-Holsteiner auf die gescheiterten Sondierungsgespräche über eine „Jamaika-Koalition“ in Berlin zurück. Den Vorwurf an die FDP, sie sei schuld am Scheitern einer Zusammenarbeit mit Union und Grünen, wies Kubicki mit dem Zitat seines Parteichefs Christian Lindner zurück: „Lieber nicht regieren als falsch regieren!“ An dieser Haltung werde sich in dieser Wahlperiode nichts mehr ändern, versicherte er.

Die anderen Parteien seien nicht bereit gewesen, auf die FDP zuzugehen, erklärte der stellvertretende Fraktionschef und Vizepräsident des Bundestages. Beispielhaft nannte er die Abschaffung des Kooperationsverbotes in der Schulpolitik: „Zwölf Milliarden Euro wollten wir bereitstellen, um gleiche Bildungschancen durch gleiche Ausstattung der Schulen in allen Bundesländern zu schaffen“, sagte Kubicki. Ministerpräsidenten von CDU, CSU und Grünen hätten jedoch „Nein“ gesagt, weil ihnen die Landeshoheit über die Schulpolitik wichtiger gewesen sei. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel habe das akzeptiert, weil sie „keinen Stress“ haben wollte, so Kubicki.

Auch der Ganderkeseer FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr weinte „Jamaika“ keine Träne nach: Laut Wikipedia sei die Insel ein Land mit großen Wirtschaftsproblemen – „das wollten wir Deutschland ersparen.“