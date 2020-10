Corona-Krise: Ohne Termin geht’s nicht ins Hatter Rathaus

Gemeinde Hatten Die Hatter Gemeindeverwaltung weist angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen darauf hin, dass durch die Situation rund um das Coronavirus weiterhin zu den Themen, die im Rathaus behandelt und besprochen werden, Termine vereinbart werden müssen. Der eingeschränkte Zugang habe sich auch für das Abholen gelber Säcke oder einfache Anfragen in den zurückliegenden Monaten bewährt.

Bürgermeister Christian Pundt: „Nun hat sich mittlerweile die Situation etwas geändert. Ins Rathaus kommen immer mehr Bürger ohne einen Termin. Dies ist nicht so einfach möglich, da wir nur eine begrenzte Zahl von Menschen zeitgleich ins Rathaus einlassen können.“ Die Verwaltung erinnere deshalb erneut an die Notwendigkeit, im Vorfeld Termine zu verabreden.

Die Wartezeit auf einen Termin während der regulären Öffnungszeiten beträgt laut Nachricht aus dem Rathaus in den beiden Bürger-Service-Büros in Kirchhatten und Sandkrug „höchstens zwei bis drei Tage“. Verbunden sei mit Terminen der Vorteil, dass dadurch keine langen Wartezeiten entständen und die Bürger in der Regel sofort an der Reihe wären. „Wir versuchen, dass sich so wenig wie möglich im Wartebereich begegnen. Dieses dient zum Schutze aller Menschen“, betont der Verwaltungschef.