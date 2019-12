Frage: Frau Gerken, das Jahr 2019 ist so gut wie vorüber. Hat es die Gemeinde Ganderkesee vorangebracht?

Gerken: Ja, es war das Jahr der großen Baumaßnahmen. Das Freibad mit Kursbecken ist bald fertig, wir haben dort 10 Millionen Euro investiert. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir diese Maßnahme realisieren können. Und es ist auch besonders wichtig mit Blick darauf, dass immer weniger Kinder Schwimmen lernen. Dann haben wir zwei Kindertagesstätten komplett neu gebaut und in Betrieb genommen. Dass eine Gemeinde das kann, ist eine Seltenheit. Und die Sanierung der Grundschule Lange Straße läuft auch.

Frage: Und was wird 2020 besonders dringlich und relevant werden?

Gerken: Vor allem das Feuerwehrhaus in Bookholzberg, das wird das größte Projekt des Jahres. Gleichzeitig planen wir schon den Umbau des Feuerwehrhauses in Falkenburg. Und dann müssen wir 2021 drei neue Löschfahrzeuge ausschreiben, das sieht der Feuerwehrbedarfsplan vor.“

Frage: Das kostet viel Geld...

Gerken: Ja, deshalb war der Beschluss zur Anhebung der Grundsteuer-Sätze, den wir in der letzten Ratssitzung dieses Jahres gefasst haben, auch besonders richtungsweisend. Diese Entscheidung war unumgänglich, um für die unbedingt notwendigen Investitionen der nächsten Jahre gerüstet zu sein.

Frage: Haben Rat und Verwaltung 2019 vielleicht auch Wichtiges versäumt?

Gerken: Da ist nichts, dem ich nachtrauern würde. Aber ein Thema, das uns in diesem Jahr schon intern begleitet hat, muss im nächsten Jahr angegangen werden. Ich spreche vom Baumschutz: Die Diskussion darüber wird Anfang des Jahres neu beginnen.

Frage: Baumschutz ist ein Thema, bei dem Bürger mitreden wollen. Das wird allerdings in Ganderkesee dadurch erschwert, dass sich die Bürger erst sehr spät über Ausschussvorlagen informieren können. Eine frühzeitigere Veröffentlichung der Unterlagen wurde mehrheitlich abgelehnt, genauso wie kürzlich ein Live-Streaming von Sitzungen. Haben Rat und Verwaltung kein Interesse an Transparenz?

Gerken: Über die Sitzungsvorlagen müssen sich zuerst die Fraktionen eine Meinung bilden können. Wenn die Bürger diese Unterlagen gleichzeitig einsehen würden, könnten sie Druck auf die Politiker ausüben, bevor diese sich in ihren Fraktionen ausgetauscht hätten. Zusätzlicher Druck entsteht nach meiner Ansicht, wenn bei Sitzungen eine Kamera mitläuft. Daher bin ich zurückhaltend bei dem Thema. Ich kann aber den Bedarf auch nicht erkennen. Wenn bei allen Sitzungen der Ratssaal so voll wäre, wie er es bei einigen Entscheidungen ist, dann könnte man neu darüber nachdenken.

Frage: Aber sollte sich die Kommunalpolitik nicht stärker öffnen, um mehr Akzeptanz zu erfahren?

Gerken: Bürgerbeteiligung darf nicht gleichgesetzt werden mit Bürgerentscheidung. Entscheidungen trifft der Rat, und zwar mit Blick auf die Interessen der gesamten Gemeinde. Jeder Bürger kann für den Rat kandidieren, jeder kann Verantwortung übernehmen – nicht nur für individuelle Belange. Der soziale Wohnungsbau ist so ein Thema, bei dem sich unterschiedliche Interessen gegenüberstehen. Ich habe Verständnis für Bürger, die nicht wollen, dass sich ihre Wohnsituation verändert. Aber die Gemeinde steht in der gesellschaftlichen Verantwortung, Wohnraum zu schaffen. Demokratie heißt eben auch, dass Bürger angehört werden und dennoch eine andere Entscheidung gefällt werden kann.

Frage: Nicht jeder Bürger mag das so hinnehmen. Haben Sie auch den Eindruck, dass zwischen Politik und Bürgern der Ton rauer wird?

Gerken: Ja. Aber das kann man vermeiden. Zuerst mal muss ich sagen, dass ich mit dem Format der Einwohnerfragestunde nicht glücklich bin. Weil dabei kein Dialog möglich ist. Meistens gelingt es im direkten Gespräch viel besser, eine Lösung zu finden. Auch die Ratsmitglieder können von jedem Bürger jederzeit angesprochen werden. Sie wünschen das sogar. Aber auch das muss sachlich bleiben. Es geht nicht, dass Ratsmitglieder persönlich attackiert werden. Hier muss frühzeitig eine klare Linie gezogen werden.

Frage: Andernorts ist es schon zu Übergriffen auf Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter gekommen. Wird das Rathaus irgendwann zum Hochsicherheitstrakt?

Gerken: Das ganz sicher nicht. Aber wir müssen gewappnet sein. Es ist gut, dass in unserem Rathaus die Polizei gleich nebenan sitzt. Die ist ganz fix zur Stelle, wenn es sein muss. Aber das kommt in Ganderkesee wirklich selten vor. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es oft hilft, wenn man leise Töne anschlägt statt der lauten und so vermeidet, dass sich Vorfälle hochschaukeln.

Frage: Das Thema, bei dem sich 2019 die Bürger, besonders die jungen, stark einmischten, ist der Klimaschutz. Wie kann die Gemeinde ihren Beitrag leisten, um dem Klimawandel entgegenzuwirken?

Gerken: Das ist eine langfristige Herausforderung. Ganderkesee ist nicht der Nabel der Welt, wir werden das Klima von hier nicht alleine retten können. Aber wir leisten unseren Beitrag. Die Gemeinde setzt seit 2012 einen Klimaschutzaktionsplan um, damit war Ganderkesee Vorreiter. Die großen Impulse müssen aber von EU, Bund und Autoindustrie kommen.

Frage: Trotzdem: Was kann die Gemeinde konkret tun?

Gerken: Wir tun was, wie der Haushalt 2020 zeigt: Er enthält 150 000 Euro für Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden. Und 100 000 Euro werden zusätzlich für die Instandhaltung unserer Radwege ausgegeben. Wir haben inzwischen drei Elektroautos angeschafft. Ob allerdings am Ende Elektroautos die richtige Lösung sind, wird sich zeigen. Wir überlegen auch, wie wir uns als Gemeinde noch stärker für regionale und saisonale Produkte einsetzen können. Dafür haben wir mit dem Umweltzentrum in Hollen den idealen Partner vor Ort.

Frage: Ist dafür auch die Landwirtschaft ein Partner?

Gerken: Es wird immer viel über die Landwirtschaft geredet, dabei müsste viel mehr mit den Bauern selbst gesprochen werden. Das haben wir in Ganderkesee schon vor langer Zeit erkannt und den Runden Tisch Natur ins Leben gerufen. Für viele Landwirte und ihre Familien geht es um die Existenz, deshalb halte ich ihre Forderungen für gerechtfertigt. Ich glaube auch, dass ihre Sorgen jetzt in den Ministerien ankommen, das war zumindest mein Eindruck beim Besuch von Olaf Lies unlängst in Ganderkesee.

Frage: Es hat ja auch vor Ort heftige Auseinandersetzungen zwischen Landwirten und deren Kritikern gegeben, unter anderem im Ganderkeseer Umweltausschuss.

Gerken: Ja, in dieser Diskussion hemmen sich beide Seiten gegenseitig. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob in der nächsten Wahlperiode je ein Ausschuss für Landwirtschaft und für Umwelt- und Klimaschutz eingerichtet werden sollte.

Frage: Wenn wir über Umwelt- und Klimaschutz reden, darf die Siedlungsentwicklung mit all ihren Folgen nicht ausgeklammert werden. Kann die Infrastruktur der Gemeinde mit dem starken Wachstum mithalten?

Gerken: Bei den Kitas und Schulen sehe ich die Gemeinde für die Zukunft schon gut aufgestellt. Bei den Straßen und Radwegen ist noch Luft nach oben. Der Verkehr hat besonders im Ganderkeseer Ortskern zugenommen. Das ist aber nicht nur den Wohngebieten geschuldet. Es muss auch in Zukunft möglich sein, sich hier den Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Behutsame Entwicklung muss sowohl in den großen Orten wie auch in den kleinen Bauerschaften möglich sein. Der Fokus liegt ohnehin auf Verdichtung, riesige Baugebiete sind auf absehbare Zeit eher nicht zu erwarten.

Frage: Auf absehbare Zeit läuft auch die Wahlperiode aus. Werden Sie 2021 noch einmal zur Bürgermeisterwahl antreten?

Gerken: Es ist guter Brauch, sich spätestens ein Jahr vor der Wahl zu erklären. Ich übe das Amt immer noch sehr gerne und mit großer Freude aus. Allerdings bringt diese Aufgabe eben auch oft Sieben-Tage-Wochen mit Abend- und Wochenendterminen mit sich. Man bringt auch Opfer in diesem Amt.

Frage: Was wollen Sie denn bis zum Ende der Wahlperiode auf jeden Fall noch umsetzen?

Gerken: Wir wollen begonnene Projekte erfolgreich zu Ende bringen, zum Beispiel den Hort an der Dürerstraße. Dann haben wir an jeder Grundschule einen Hort angedockt und sind gut aufgestellt, wenn das Land sich für Ganztagsschulen flächendeckend entscheidet.

Frage: Und was wünschen Sie sich für das Neue Jahr?

Gerken: Dass es in der Gemeinde weiter diesen starken Zusammenhalt gibt. Der wird besonders geprägt durch die vielen Ehrenamtlichen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Aber auch die Struktur mit den vielen einzelnen Bauerschaften ist wichtig für den Zusammenhalt. Hier kennt man einander noch, auch wenn die Gemeinde immerhin 32 000 Einwohner hat. Diese besondere Gemeinschaft macht das Leben in Ganderkesee aus und unterscheidet uns von anderen Kommunen.