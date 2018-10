Frage: Am Mittwoch feiert Deutschland den 28. Jahrestag der Einheit. Ist das ein Grund zum Feiern – und auch der rechte Tag dafür?

Cindy Klüner: Mir wäre der Tag des Mauerfalls am 9. November als Feiertag lieber gewesen. Aber ich kann gut mit dem 3. Oktober leben. Und ja: Das ist ein Grund zum Feiern, denn dieser Tag war für uns und alle Ostdeutschen ein großer Schritt in die Freiheit.



Reimund Klüner: Ich habe auch eher Erinnerungen an den 9. November, weil ich am Vorabend im Aufnahmelager Elmenhorst in Schleswig-Holstein angekommen bin.

Frage: Wie haben Sie die Wende damals erlebt?

Reimund Klüner: Wie gesagt: Ich habe die DDR am 8. November von Dresden aus mit dem Zug über Prag und München verlassen. Ich hatte die ewige Bevormundung satt – obwohl ich persönlich davon nicht viel gespürt habe.

Wurzeln im Osten Reimund Klüner (62) ist seit 1994 als selbstständiger Schornsteinfegermeister für den Kehrbezirk Ganderkesee-Süd zuständig. Auch seine Frau Cindy (41) ist Schornsteinfegermeisterin und arbeitet im Geschäft ihres Mannes. Zudem ist sie Orts- und Fraktionsvorsitzende der CDU in Ganderkesee. Kennengelernt hat das Paar sich 1997 in Hamburg. Vor der Wende lebten sie beide im Kreis Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern), wo Reimund Klüner auch geboren wurde. Cindy Klüner stammt gebürtig aus dem Erzgebirgs-Kurort Schlema in Sachsen.

Cindy Klüner: Am 9. November 1989, ich war zwölf Jahre alt, bin ich morgens aufgewacht und meine Eltern waren nicht da. Sie kamen erst nachmittags vom ersten Besuch im Westen zurück. An der Bushaltestelle habe ich dann erfahren, dass die Schule ausfällt, weil die Grenze offen war. Fünf Tage später war ich zum ersten Mal im Westen. Wir sind nach Lüneburg gefahren, dort habe ich meine erste „Junior-Tüte“ bei McDonalds gegessen.

Frage: Welche Erwartungen hatten Sie seinerzeit mit Blick auf die Wiedervereinigung?

Reimund Klüner: Dass die kommt, war ja nicht sicher. Ich hatte Angst, dass die Grenze wieder geschlossen wird.

Cindy Klüner: Das größte Gefühl für mich war, dass ich jetzt überall hin reisen konnte. Und die erste Jeans war natürlich toll. Für viele Ostdeutsche war der Konsum erstmal das Wichtigste, dieses Gefühl, dass man jetzt alles kaufen konnte. Viele haben es aber gleich übertrieben. Auch meine Eltern haben sich übernommen. Dieser Druck, genau so viel zu haben wie die anderen, ist im Osten immer noch stark ausgeprägt.

Frage: Wollten Sie das auch?

Cindy Klüner: Ich wollte vor allem hinaus in die Welt. Schon der erste Schüleraustausch nach England war für mich ein Erlebnis. 1995 bin ich nach Hamburg gezogen und habe mitten in St. Pauli gelebt – das war die große, weite Welt. Und ich bin viel gereist, wollte andere Länder kennenlernen.

Frage: Gab es irgendwann mal den Gedanken, wieder zurückzugehen in den Osten?

Reimund Klüner: Niemals. Ich bin schon Ende November 1989 wieder in meinen Beruf als Schornsteinfeger eingestiegen. Das war in Heilbronn, wo ein Freund lebte. Da hatte ich zuerst einen schweren Stand, denn ich war für alle „der Ossi“. Aber eine Rückkehr nach Ostdeutschland war nie ein Thema.

Cindy Klüner: Nein, für mich auch nicht. Nur, wenn wir unsere Verwandten in Ludwigslust besuchen.



Frage: Wie bewerten Sie die Veränderungen dort?

Cindy Klüner: Es wurde unheimlich viel investiert, die Stadt und die ganze Region haben sehr gewonnen. Auch meine Geburtsstadt Schlema im Erzgebirge. Da ist jetzt alles grün, früher war die ganze Landschaft grau-braun vom Uranbergbau.

Reimund Klüner: Aber die Arbeitslosigkeit ist in und um Ludwigslust immer noch ein Problem. Mit dem Bau der Autobahn A 14 gibt es jetzt immerhin neue Perspektiven.

Frage: Wie bewerten Sie 28 Jahre nach der Wiedervereinigung den Einigungsprozess?

Reimund Klüner: Der ist in vielen Köpfen noch nicht abgeschlossen, besonders im Osten nicht, obwohl die Lebensverhältnisse sich weitgehend angeglichen haben.

Cindy Klüner: Politisch und wirtschaftlich ist manches zu schnell gegangen und hat Menschen überfordert. Aber der Prozess an sich ist eine einmalige Geschichte.

Frage: Sehen Sie beide sich denn heute eher als Ost- oder als Westdeutsche?

Cindy Klüner: Als Deutsche. Wir machen da keinen Unterschied. Aber den spüren wir noch bei unseren Verwandten im Osten: Für die sind wir weiter die „Wessis“. Für mich ist das schwer nachvollziehbar. Andererseits kenne ich hier in Ganderkesee viele Leute, die noch nie einen Fuß in die ostdeutschen Bundesländer gesetzt haben. Ich denke, mit der nächsten Generation verändern sich die Sichtweisen endgültig. Wenn unsere 22-jährige Tochter nach Dresden fährt, dann ist das für sie einfach in Deutschland.

Frage: Was machen Sie am Tag der deutschen Einheit?

Cindy Klüner: Wir fahren zum Hökermarkt nach Colnrade. Einfach mal raus und die Seele baumeln lassen.

Reimund Klüner: Das war früher ja auch anders: In der DDR musste man an Feiertagen wie dem Tag der Arbeit antreten...



Cindy Klüner: ...und jetzt können wir frei entscheiden, was wir machen. Das ist doch einen Feiertag wert!