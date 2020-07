Mehr Kindergarten- und Krippenplätze: Kita-Angebot wird in Dötlingen erweitert

Dötlingen /Brettorf Die Gemeinde Dötlingen erweitert das Kita-Angebot. Das hat Bürgermeister Ralf Spille während der jüngsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt. Das Thema Kita-Angebot war eines von fünf Themen, die im Bericht des Bürgermeisters in der Brettorfer Gaststätte Schürmann zur Sprache kamen.

• Kita

Die Anzahl der Kindergartenplätze zum Kindergartenjahr 2020/2021 wird gegenüber 2018/2019 um 72 erweitert. Zudem erhöht sich die Anzahl der Krippenplätze um 20. Die Containeranlage am Standort der Kita Brettorf (Bareler Weg), in der 25 Kinder Platz finden, wird Anfang August ihren Betrieb aufnehmen, der Waldkindergarten auf dem Gelände des Polizeisportvereins (Schaftrift in Dötlingen) zum 17. August. Auf Nachfrage von Insa Huck (SPD), wie groß das Interesse am Waldkindergarten sei, informierte Spille, dass sechs Kinder bisher angemeldet worden seien. Zwei Erzieher arbeiten dort, maximal 15 Kinder können aufgenommen werden. Das Angebot müsse sich erst herumsprechen. „Wir müssen es positiv sehen – wir haben noch freie Kindergartenplätze“, ergänzte Ditte Höfel (CDU).

Bezüglich der Einrichtung in Brettorf sicherte die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Katrin Albertus-Hirschfeld, einem Einwohner auf Nachfrage zu, dass die Gemeinde alle Voraussetzungen für den Start geschaffen habe: Die Verträge mit den Erziehern seien geschlossen, am 8. Juli folge zudem ein weiteres Infoblatt für Eltern.

Des Weiteren geht die Gemeinde davon aus, dass die Erweiterung der Kita in Neerstedt um einen Mitarbeiterbereich bis Jahresende vorgenommen werden kann. Der Betrieb der Großtagespflege für Kleinkinder in Aschenstedt (ehemals Aschenbecks Kate) kann ebenfalls im August starten. „Dies war und ist immer noch ein enormer Kraftakt“, so Spille. Er bedankte sich für das Engagement aller Beteiligten. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 erfolgen die Zusagen für die Plätze im ersten Quartal 2021.

• Schulsozialarbeit

Der Verwaltungsausschuss hat trotz der schwierigen Situation in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Stelle der Schulsozialarbeiterin Anemone Schlüter zu entfristen. Ursprünglich war die Stelle bis Oktober dieses Jahres befristet. Die gute und notwendige Arbeit von Schlüter, die an beiden Standorten Neerstedt und Dötlingen arbeitet, sei von allen Fraktionen hervorgehoben worden. Die Stelle umfasst 29,25 Stunden pro Woche, 9,75 Stunden werden vom Landkreis bezuschusst.

• Haus der Generationen

Die Arbeiten des Hauses der Generationen in Neerstedt befinden sich im Zeitplan und werden voraussichtlich im August abgeschlossen sein. Im September kann das Gebäude somit genutzt werden. Neben der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde kommt dort das Jugendhaus unter.

• Dorfeiche in Dötlingen

Die 1000-jährige Eiche am Dorfring in Dötlingen soll durch eine Stahlstütze gestützt werden: Das schlägt der Landkreis vor, um zu verhindern, dass der noch vorhandene, stark abbruchgefährdete Ast herunterfällt. Laut Kostenvoranschlag würde die Maßnahme 4500 Euro kosten. Landkreis und Gemeinde würden sich die Kosten teilen.

• Sitzungstermine

Die Sitzungstermine werden wegen der Corona-Krise nachgeholt: Der Umwelt- und Energieausschuss tagt am 3. September; der Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss am 10. September; der Schul- und Kulturausschuss am 15. September. Die Anträge, darunter ein Antrag der Grünen-Fraktion zur Schulwegsicherheit, würden dann behandelt. Dirk Orth (Grüne) kritisierte, wie mit den Anträgen umgegangen worden sei. So sei es möglich gewesen, den Grünen-Antrag früher zu behandeln, „Corona hin oder her“.