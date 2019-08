Dötlingen Einen ganzen Tag lang nahmen sich der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Dötlingen und die CDU-Ratsfraktion Zeit für intensive Gespräche und Beratungen. Auch alle Mitglieder und die Seniorenunion waren eingeladen worden. „Es ist einfach wichtig, sich einmal im Jahr ohne Zeitdruck und ohne Tabus über alles auszutauschen, was uns wichtig erscheint“, erklärte Vorsitzende Beate Wilke. Fraktionsvorsitzender Willi Niehoff ergänzte sichtlich zufrieden, „dass man ausführlich und in Ruhe über die nächsten Schritte diskutiert und die Marschrichtung vorgegeben habe“.

Dazu gehörte unter anderem, Alternativen zu den bestehenden Kindergärten zu finden, um die angespannte Platzsituation in den vorhandenen Einrichtungen qualitativ hochwertig aber dennoch kostengünstig zu entlasten.

Auch der Ausbau des schnellen Internets, die finanzielle Lage und wie die weitere Entwicklung der Gemeinde vorangetrieben werden soll, waren Themen. Zum aktuellen Sachstand des Dötlinger Antrags im Kreistag, eine jährliche Jobmesse für den Landkreis Oldenburg in Wildeshausen zu schaffen, berichtete die Kreistagsabgeordnete Anne-Marie Glowienka, dass die CDU-Kreistagsfraktion den Antrag unterstützt und dieser nun in die Beratung der Ausschüsse gehe.

Zusammen mit Elisabeth Winkler, der Vorsitzenden der Senioren-Union, wurde ein Plan entwickelt mit dem Ziel, älteren Menschen die Angst vor dem Umgang mit dem PC zu nehmen.

Bei der Sommerklausur „wurde der Dötlinger CDU-Fraktion wieder einmal deutlich bewusst, dass sie das besondere Glück hat, junge Mitglieder und auch mehr Frauen als andere Gemeindeverbände aktiv in Vorstand und Fraktion zu haben“, merkte Sascha Henning, Schriftführer des Gemeindeverbandes, an. Wer Interesse habe, sich politisch in der CDU zu engagieren oder zwanglos einmal hineinzuschnuppern, könne sich bei den Akteuren melden.