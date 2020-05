Haushalt: Früher Etat ganz schnell hinfällig

Dötlingen /Neerstedt So kann es kommen: Über viele Jahre hatte die Gemeinde Dötlingen ihren Haushalt für das laufende Jahr erst im März verabschiedet. Im Jahr 2019 entschieden sich Verwaltung und Politik, den Haushalt künftig schon vor dem Jahresstart unter Dach und Fach zu bringen. Das geschah erstmals im Dezember mit dem Etat 2020. Dass ein Virus alles in kürzester Zeit über den Haufen werfen würde, konnte da keiner ahnen.

So wurde Mitte März der „Haushalt zugemacht“, wie es Bürgermeister Ralf Spille formuliert. Das ist ein Zeitpunkt, wo das Zahlenwerk noch vor kurzem gar nicht verabschiedet gewesen worden wäre. „Wir haben alles auf Eis gelegt“, berichtete Ralf Spille in einem Pressegespräch: „Jede Auszahlung wird zehnmal überlegt.“ Inzwischen ist im April eine offizielle Haushaltssperre gefolgt. Ausgenommen von dem Stopp an der Kasse sind die bereits laufenden Investitionen mit der Rathauserweiterung und dem Bau des Mehrgenerationenhauses an der Spitze.

Am Ball bleibt die Gemeinde beim Gewerbegebiet Hockensberg. Hierfür gibt es weiter eine politische Mehrheit. FDP und Bündnis 90/ Die Grünen bleiben mit ihrem Wunsch nach einem Stopp mit Blick auf den Corona-Einbruch in der Minderheit. Trotz Risiken zeigte sich Spille optimistisch, dass Hockensberg „eine kostendeckende Geschichte“ werde. Er rechne im Juni mit der Beratung über den Förderbescheid. Nächster Schritt sei die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten und vor allem die Ermittlung der Höhe der Kosten.

Bisher hat die Gemeinde schon einen Einnahmenausfall bei der Gewerbesteuer von rund einem Drittel (von 3,8 auf 2,7 Millionen Euro). Spille rechnet mit weiteren negativen Folgen bei den Einnahmen, auch aus anderen Quellen. Daher soll im Ergebnishaushalt bis Jahresende überall zehn Prozent weniger ausgegeben werden.