Dötlingen /Neerstedt Es ist eine kompliziertere Materie: der Ausbau des Breitbands für eine schnellere Internetversorgung. Gerade in einer ländlichen Gemeinde wie Dötlingen ist es ein Dauerthema, denn noch immer gibt es Ecken, wo die Bürger über lange Ladezeiten schimpfen. Seit Beginn seiner Amtszeit 2014 begleitet Bürgermeister Ralf Spille dieses von Bürokratie, Förderprogrammen und Rückschlägen geprägte Thema. „Ich könnte mich ziemlich aufregen. Gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Dann sind die Emotionen gedämpfter“, sagte er im ausführlichen Bericht jüngst vor dem Rat.

Erstes Projekt bald fertig

Drei Projekte sind es inzwischen, die sich dem Breitbandausbau widmen. Die Arbeiten am ersten Projekt haben 2014 begonnen und neigen sich langsam dem Ende zu. Insbesondere durch die Ertüchtigung von Kabelverzweigern wurde erreicht, dass in der Gemeinde Dötlingen rund 1700 Haushalte eine Versorgung von 30 MBit erhalten haben beziehungsweise bereits hatten.

Beim zweiten Projekt geht es aufgrund neuer Förderbedingungen „nur noch“ um den Ausbau von Glasfaseranschlüssen direkt in die Häuser. Dadurch reduzieren sich die hiervon profitierenden Haushalte auf 72, so Spille. Auch hier verzögere das Land Niedersachsen den weiteren Verfahrensablauf.

Mit dem dritten Projekt sollen die restlichen Haushalte und Gewerbebetriebe mit Glasfaser angeschlossen werden. Dies betrifft in der Gemeinde 367 Adressen „Eine Vorhersage des zeitlichen Ablaufs ist derzeit reine Spekulation“, sagte der Bürgermeister. Alles hänge maßgeblich vom Erhalt der Förderbescheide ab. Bei weitestgehend reibungslosem Ablauf des Antragsverfahrens wäre der Start des Ausschreibungsverfahrens zu Beginn des zweiten Quartals 2020 möglich. Unter Zugrundelegung einer Bauzeit von rund drei Jahren wäre der Herbst 2023 als Ziel zu sehen.

Hohe Kosten

Auf die Gemeinde Dötlingen werden bei einem 100-prozentigen Ausbau aller noch nicht versorgten Adressen Kosten zukommen, „die wahrscheinlich im hohen sechsstelligen Bereich liegen werden, wenn nicht sogar darüber“. Spille: „Es ist bedauerlich, dass insbesondere das Land seine Zuschüsse nur an die Anzahl der angeschlossenen Adressen knüpft und nicht an die tatsächlichen Kosten der Erschließung. Dies ist ganz klar eine Benachteiligung der ländlichen Kommunen.“ Zudem würden die Telekommunikationsunternehmen ihre eigenen Ausbaumaßnahmen hauptsächlich in größeren zusammenhängenden Wohnbereichen ausführen.

„Daher kommt es auch, dass wir nach vollständigem Abschluss der drei Projekte rund das Vierfache pro Einwohner aufwenden müssen wie Ganderkesee, Wildeshausen oder Wardenburg. Dies ist aus meiner Sicht ein Affront gegenüber dem ländlichen Raum“, kritisierte Ralf Spille.