Dötlingen /Neerstedt Um genügend freie Plätze in den Kindertagesstätten der Gemeinde Dötlingen künftig vorhalten zu können, haben die Ratsvertreter im Jugend-, Sport- und Sozialausschusses am Donnerstagabend die Ergebnisse aus sechs Sitzungen des Arbeitskreises Kindertagesstätten diskutiert.

Fehlende Plätze

Vor der eigentlichen Beratung schickte Kämmerin Katrin Albertus-Hirschfeld den Ist-Zustand voraus: Demnach fehlen zum 1. August 2020 im Neerstedter Kindergarten 14 Plätze. In Dötlingen gibt es eine Unterdeckung von fünf Plätzen und in Brettorf fehlen noch einmal elf Plätze.

Bei der Anzahl der Krippenplätze zu Beginn des Kindergartenjahrs 2020/21 von 30 in Neerstedt würden sich zwei freie Plätze ergeben. In Dötlingen (15 Plätze) würde sich eine Unterdeckung von elf Plätzen ergeben und in Brettorf ist der Bedarf mit 15 Plätzen demnach abgedeckt. Allerdings: Eine Gruppe kann nur mit zwölf Kindern belegt werden, wenn aufgrund der Altersstruktur mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren sind. Dann wäre der Bedarf entsprechend größer.

Um den steigenden Zahlen vor allem im Kiga-Bereich gerecht zu werden, hatte der Arbeitskreis Lösungsansätze wie die Einrichtung eines Bauernhofkindergartens zur Diskussion gestellt. Dieser wurde aber vorerst zurückgestellt. Auch vor dem Hintergrund der weiteren unklaren Entwicklung bei den Bedarfszahlen. Insofern wurde auch der Neubau einer Kita auf den Haushalt 2021 verschoben.

Beschlossen worden ist dagegen schon per Ratssitzung vom 22. Juni 2017, geeignete Räumlichkeiten anzumieten und einen Kooperationsvertrag über die Organisation und den Betrieb einer Großtagespflegestelle mit dem Familienservice Weser-Ems e.V. abzuschließen. Gefunden wurde eine Immobilie in der ehemaligen „Aschenbeck’s Kate“. Sie ist im Eigentum eines Bauunternehmers und wird entsprechend hergerichtet. Im Frühjahr sollen hier zehn Krippenplätze zur Verfügung stehen. Zehn weitere sollen folgen.

Auf dem Gelände des Polizeisportvereins in den Goldbergen soll dagegen ein Waldkindergarten (15 Plätze) eingerichtet werden. Ein Schutzraum und Toiletten könnten im PSV-Gebäude genutzt werden. Positive Gespräche liefen dazu bereits. Angeschafft werden müsste ein Bauwagen für Utensilien. Er dient auch als Treffpunkt für Pädagogen und Kinder, die ansonsten zu 95 Prozent im Freien sind. Betriebskosten: circa 1800 Euro pro Jahr plus Anschaffung des Bauwagens (12 000 Euro und Abschreibungen).

Container anschaffen

Zudem wird eine Containeranlage am Standort der Kita Brettorf favorisiert. Darin soll eine Regelgruppe mit 25 Kindern untergebracht werden. Die Ausschussmitglieder waren der Meinung, die Container aus Kostengründen zu kaufen und nicht zu mieten. Allerdings soll auch die Anschaffungsmöglichkeit einer gebrauchten Containeranlage ausgelotet werden.

In der Kita Neerstedt soll die Kleingruppe im Mitarbeiterraum bestehen bleiben. Als Ersatz dafür wird die Verwaltung beauftragt, auch dafür eine Containerlösung zu erarbeiten. Hintergrund: Ein Anbau eines sechsten Gruppenraumes ist wegen der ausgereizten bebauten Fläche nicht möglich. Einstimmig sprach sich der Ausschuss für diese Beschlüsse aus, die sich auf den Haushalt auswirken.