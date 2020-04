Politik: SPD: Bald erste Kandidaten-Gespräche

Dötlingen Der Dötlinger SPD-Vorsitzende Thore Güldner hat als Erster auf den Verzicht von Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille (CDU) auf eine erneute Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl 2021 reagiert. „Ich respektiere diese Entscheidung von Ralf Spille und danke ihm herzlich für die Arbeit der vergangenen Jahre“, hat er am Mittwochabend geschrieben. Hierbei sei nicht nur seine Tätigkeit als Bürgermeister hervorzuheben, sondern auch als ehrenamtliches Ratsmitglied und Kreistagsabgeordneter. „Ralf Spille hat über Jahrzehnte die politische Landschaft in unserer Gemeinde geprägt und maßgeblich mitgestaltet!“, betont der SPD-Ratsherr.

Güldner zeigt sich überzeugt, dass Spille als Bürgermeister bis zu den Wahlen im Herbst 2021 weiter mit großem Engagement sein Amt ausführen werde und seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger ein geordnetes Rathaus übergeben werde. „Gerade die jetzige Corona-Krise braucht eine starke politische Führung.“

In den kommenden Wochen werden die Dötlinger Sozialdemokraten erste Gespräche über mögliche Kandidaten für das Amt führen, kündigt Güldner an. „Resultat kann sein, dass eine gebildete Wahlkampfkommission den Genossinnen und Genossen einen oder mehrere geeignete Kandidaten vorschlägt. Am Ende würde der gesamte Ortsverein in einer Mitgliederversammlung über einen eigenen möglichen Kandidaten entscheiden“, so Güldner.

Auch die Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten mit einer anderen Partei schließt die SPD-Führung nicht aus: „Wir werden mit den demokratischen Parteien in der Gemeinde das Gespräch suchen und Wege einer möglichen Zusammenarbeit sondieren. Dabei schließen wir im Vorhinein keine Konstellation der Zusammenarbeit mit den im Rat vertretenen Parteien aus“, so Güldner. Einen einzigen Kandidaten hatte es in Dötlingen mit Heino Pauka in 2001 und 2006 gegeben.