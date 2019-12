Dötlingen Wenn der Rat der Gemeinde Dötlingen zu seiner abschließenden Sitzung zusammenkommt, dann ist das stets auch die Stunde des Ehrenamts. So ist es auch am Donnerstagabend im Landhotel Dötlingen gewesen. Bürgermeister Ralf Spille übernahm die Aufgabe und zeichnete drei verdiente Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Dötlingen für ihren ehrenamtlichen Einsatz um das Allgemeinwohl aus. Es waren Rosemarie Mindt, Reinhold Pirsich und Gerold Spille. Eine Besonderheit dabei: Der Bürgermeister hatte seinen eigenen Vater zu ehren. Die Auswahl der drei Personen hatte der Verwaltungsausschuss aus einem Kreis von neun Frauen und Männern getroffen. Alle drei Personen erhielten Urkunde und Präsent für außergewöhnliche Leistungen, die in sozialen, ökologischen, kulturellen, sportlichen, kirchlichen und karitativen Bereichen gewürdigt werden. Die Einzelleistungen haben beispielhaften Charakter oder es handelt sich um langjährige ehrenamtliche Verdienste um das Gemeinwohl in der Gemeinde.

Rosemarie Mindt

Die Neerstedterin engagiert sich vielfältig im ehrenamtlichen Bereich. So arbeitet sie seit 2007 wöchentlich bei der Kleiderkammer in Wildeshausen. Außerdem ist sie seit 20 Jahren im Senioren-Arbeitskreis der Gemeinde Dötlingen aktiv. Mindt unterstützt die Senioren, wo sie kann. So steht sie oft als Fahrerin zum Einkauf oder Arztbesuch zur Verfügung. In der Wohnanlage Müller in Neerstedt steht sie allen Bewohnern mit Rat und Tat zur Seite. Auch in der Kirchengemeinde ist sie aktiv. „Sie fragt nicht lange, sie handelt. Sie hilft, wo sie helfen kann“, sagte Ralf Spille über die 78-Jährige.

Reinhold Pirsich

Reinhold Pirsich engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im TV Dötlingen sowie auf Landesebene im Niedersächsischen Fußballverband. Außerdem unterstützt er viele Projekte wie zum Beispiel den Neubau des Vereinsheims des TV Dötlingen, die Aktion „Weihnachtsbäume“ des Bürger- und Heimatverein Dötlingen und die Gestaltung und Unterhaltung des Dorfgartens. „Er hat gute Ideen“, so Spille über die zupackende Art des 70-jährigen Dötlingers.

Gerold Spille

Der 88-Jährige aus Haidhäuser wurde aufgrund seines jahrzehntelangen Einsatzes für die Heimatforschung geehrt. Schon als 15-Jähriger begann sein historische Interesse für die Heimat, verriet Ralf Spille über den Vater. Das von Gerold Spille erstellte heimatgeschichtliche Archiv, aus dem er gerne Informationen weitergibt, ist sehr umfangreich. Im Rahmen der Familienforschung, inzwischen mit rund 84 000 Namen bestückt, unterstützt er Familien durch das Übersetzen alter Dokumente in die neue deutsche Schrift. Gemeinsam mit Hermann Speckmann hat Spille ein Buch über den Hasen-Ahlers herausgebracht.