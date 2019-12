Dötlingen Als „ein Jahr der Bauvorhaben und Investitionen“ hat Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille das Jahr 2019 gewürdigt. „Endlich sind Fördergelder geflossen, auf die wir lange Jahre warten mussten. Bauvorhaben, die schon lange in der Pipeline waren, konnten abgeschlossen oder gestartet werden“, sagte er am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf der Sitzung des Dötlinger Gemeinderates. Er erinnerte an den Ausbau des Heideweges und der Straße Kuhweide, den Rathausanbau, das Haus der Generationen, den Radweg von Neerstedt nach Klattenhof und Investitionen in Feuerwehrfahrzeuge.

In die Zukunft gerichtet wies er auf die Erschließung des Gewerbegebietes in Hockensberg sowie das Baugebiet in Brettorf hin. „Aber ansonsten muss jetzt erst einmal Ruhe bei den Investitionen einkehren“, betonte er, dass angesichts der Haushaltskonsolidierung in 2020 das Tempo bei den Ausgaben verlangsamt werden müsste.

Mehr Einwohner

Positiv bewertete Spille, dass die Nachfrage nach Bauplätzen ungebrochen sei. „Daher freue ich mich, dass wir ab dem nächsten Quartal in Brettorf neue Plätze zur Verfügung stellen können.“ Der Zuspruch schlägt sich auch in den Einwohnerzahlen nieder: Sie sind wiederum leicht gestiegen. Am 30. November lebten 6370 Personen in der Gemeinde, das waren 42 mehr als noch vor einem Jahr. 479 Zuzügen standen 447 Wegzüge gegenüber. Spille: „Sehr erfreulich ist, dass die Geburtenzahl höher lag als die Zahl der Todesfälle. 58 Sterbefällen standen nämlich 65 Geburten gegenüber.“

Beim Breitbandausbau sei inzwischen das erste Projekt abgeschlossen worden, zwei weitere Projekte folgen. „Eine Investition in die Zukunft, die der Gemeinde allerdings sehr viel Geld kostet“, sagte der Bürgermeister, „Geld, das eigentlich durch die Telekommunikationsunternehmen oder durch den Bund zu zahlen wäre“.

Grundsätzlich beklagte Spille, dass den Kommunen immer mehr Aufgaben durch Dritte aufgebürdet würden. „Ich habe den Eindruck, dass wir inzwischen eine Inflation des Begriffs ,Rechtsanspruch’ haben, so zum Beispiel für den Krippenbesuch, für den Kindergarten, demnächst für einen Hortbesuch und in der Pflege.“ In der Sache sei das alles nachvollziehbar: „Aber wer die Musik bestellt, sollte sie auch bezahlen. Es ist immer leicht, Beschlüsse zu fassen, wenn man nicht für die Umsetzung verantwortlich ist.“

Probleme bei Förderung

Vielmehr sei es laut Spille so, dass es eine Anschubfinanzierung gebe, die auf wenige Jahre befristet sei und anschließend blieben die Kosten bei den Kommunen hängen. Der Bürgermeister: „Es wäre wesentlich besser, auf die vielen Förderprogramme zu verzichten, bei denen eh keiner weiß, ob und wann man Geld bekommt. Und wenn es eine Förderzusage gibt, dann muss die Arbeit in kürzester Zeit umgesetzt werden, und wir haben uns nach den Vorgaben des Fördergebers zu richten. Wir haben dies ja zur Genüge gesehen, als wir über Jahre Straßenbauten schieben mussten.“ Weiteres Problem in seinen Augen: „Es kann nicht richtig sein, dass die Kommunen erst einmal zu Seminaren gehen müssen, um die Anträge ordnungsgemäß zu stellen.“

Positiv erwähnte er den Landkreis, der in diesem Jahr in die Bezuschussung der Betriebskosten für Kitas eingestiegen sei. Damit falle es zumindest ein bisschen leichter, die Kosten für die zusätzlichen Gruppen zu finanzieren.