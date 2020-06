Betrieb An Corona-Regeln Angepasst: Bürgerautos im Landkreis Oldenburg rollen wieder

Dünsen /Kirchseelte /Dötlingen /Ganderkesee Seit Anfang 2019 rollen die ersten elektrisch betriebenen Bürgerautos im Landkreis Oldenburg. Rund 30 000 Kilometer legten die Bürgerautos in den Gemeinden Dötlingen, Dünsen, Ganderkesee und Kirchseelte seitdem zurück.

Die Nutzung der vier Elektroautos ist in den jeweiligen Gemeinden individuell organisiert. So steht zum Beispiel in der Gemeinde Dünsen ein Nissan e-NV200 insbesondere zur Beförderung von hilfsbedürftigen Personen zur Verfügung. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer lassen die Gemeindemitglieder mobil bleiben. In der Gemeinde Ganderkesee koordiniert das Freiwilligen-Forum „Mach mit“ den Einsatz des Bürgerautos.

In den letzten Monaten gab es jedoch bedingt durch die Covid-19-Pandemie einen starken Rückgang bei der Nutzung der vier Bürgerautos. Im Zuge der Lockerung der Corona-Restriktionen möchten die Gemeinden Dünsen, Ganderkesee und Kirchseelte die Dienstleistung, welche die Bürgerautos und die vielen ehrenamtlichen Helfer anbieten, wieder forcieren.

Die Gemeinden haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, so dass der Service wieder in Anspruch genommen werden kann. In den Bürgerautos gelten die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen wie das Abstandsgebot, das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes und die regelmäßige Desinfektion und Handhygiene durch die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer. Bürgermeister Hartmut Post hat darüber hinaus im Fahrzeug der Gemeinde Dünsen den Fahrerbereich mit einer Schutzscheibe zum Fahrgastraum abtrennen lassen.

Manuela Schöne, Klimaschutzmanagerin des Landkreises, betont, dass der Erfolg des Projektes hauptsächlich auf dem großen Engagement der ehrenamtlichen Akteure basiert und lädt Bürger ein, den angebotenen Service – wann immer möglich – in Anspruch zu nehmen.

Interessierte können sich bei den folgenden Ansprechpartnern informieren bzw. für eine Mitfahrt anmelden: • Gemeinde Dötlingen: Ina Schäfer, Telefon 0 44 32/95 01 41 • Gemeinde Dünsen: Hartwig Jabusch, Telefon 01 72/4 25 69 33 • Gemeinde Ganderkesee: Freiwilligen-Forum „Mach mit“, Telefon 0 42 22/4 44 44 • Gemeinde Kirchseelte: Bürgermeister Klaus Stark, Telefon 0 42 06/41 38 16

Mehr Infos unter www.wir-für-gutes-klima.de