Dünsen 262 500 Euro will die Gemeinde Dünsen dieses Jahr in unterschiedliche Projekte investieren. Das hat der Gemeinderat in seiner Ratssitzung am Montagabend im Landgasthaus Dünsen beschlossen. Neben dem Haushaltsplan für 2018 standen außerdem ein Bericht des Bürgermeisters und der Beschluss über verschiedene Anträge auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Dass dieses Mal viele Bürger an der Ratssitzung teilgenommen haben, freute Bürgermeister Hartmut Post dabei besonders: „Das ist nicht häufig der Fall.“

• Haushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 weist 834 000 Euro Erträge auf und 977 800 Euro Aufwendungen. Die Gemeinde Dünsen plant den Haushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 143 800 Euro. Es bestehen Rücklagen von etwa 590 000 Euro. Somit gilt das Haushaltsjahr 2018 als ausgeglichen. Die Steuersätze wurden unverändert zu 2017 festgesetzt: für die Grundsteuer A und B auf jeweils 330 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer auf 380 Prozentpunkte.

• Investitionen

In drei Bereichen soll investiert werden: 12 500 Euro gehen als Zuschüsse an Vereine. Für den Teilausbau des Ahornrings will die Gemeinde 100 000 Euro ausgeben. 150 000 Euro fließen in die Aufstellung eines B-Plans.

• Straße Im langen Tal

Rege diskutiert haben die Ratsmitglieder über den Antrag der Wählergemeinschaft Dünsen (WGD) zur Übernahme der Straße Im langen Tal von der Samtgemeinde. Für den Bereich von der L 338 kommend bis zum ehemaligen Klärwerk ist die Gemeinde bereits zuständig. Nun soll die Straße komplett in die Hände der Gemeinde gelegt werden. Fünf Mitglieder im Rat stimmten dafür, drei dagegen und einer enthielt sich. Der Bürgermeister wird nun mit der Samtgemeinde Verhandlungen führen.

• Blühstreifen

Die SPD hat beantragt, Blühstreifen anzulegen. Zur Umsetzung gibt es mehrere Möglichkeiten. Zu dem Thema hielten zwei Experten einen Vortrag. Claus Plate von der Firma Meiners Saaten aus Dünsen empfiehlt den Anbau einer „bunten Mischung“ auf ausgewählten Flächen. Jens Witte, Obmann für Natur- und Umweltschutz beim Hegering Harpstedt, würde sogenannte Hegebüsche anbauen. Ziel beider Maßnahmen ist es, Raum für Niederwild zu schaffen und etwas für den Insekten- und Bienenschutz zu tun. Die Ratsmitglieder einigten sich darauf, dieses komplexe Thema in den Fraktionen zu besprechen und in der nächsten Ratssitzung am 5. März darüber abzustimmen.

• Straßenausbaubeitrag

Viel gestritten haben die Ratsmitglieder auch über den Antrag der SPD, die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben und dafür die Grundsteuer A zu erhöhen. Im Jahr 2018 plant die Gemeinde Einnahmen in Höhe von etwa 9200 Euro. Eine Erhöhung der Grundsteuer A auf 380 Prozent könnte Mehreinnahmen in Höhe von 10 600 Euro bringen. Der Rat kam zu dem Ergebnis, den Beschluss über den Antrag zu vertagen.