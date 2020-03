100. Geburtstag In Ganderkesee: Bürgermeister und Menschenfreund

Ganderkesee Als Helmut Denker seinen 60. Geburtstag feierte, kamen so viele Gratulanten, dass der Gastwirt zusätzliche Stühle und Tische aufstellen musste. Der frühere Bürgermeister, der an diesem Montag 100 Jahre alt geworden wäre, war überaus bekannt und beliebt.

Beliebter Bürgermeister

„Wie kein anderer Bürger der Gemeinde Ganderkesee erwarb er sich Respekt und Anerkennung weit über alle Parteigrenzen hinaus“, schrieb die NWZ nach seinem plötzlichen Tod am 13. Februar 1986. Heute erinnert der Helmut-Denker-Weg in Urneburg an den SPD-Kommunalpolitiker, der die Gemeinde als ehrenamtlicher Bürgermeister von 1972 bis 1986 prägte. „Er war ein ganz beliebter Bürgermeister und bekam mit großem Abstand die meisten Stimmen“, erinnert sich Adolf Meyer, der damals Chef der SPD-Fraktion im Gemeinderat war.

Offenes Ohr für alle

Eine herausragende Eigenschaft Denkers war sein Interesse an den Mitmenschen und sein Einsatz für ihr Wohlergehen – das zeigen nicht nur die Zeitungsberichte. „Er war ein Freund aller Menschen in Ganderkesee“, sagt der 87-jährige Adolf Meyer. Er habe ein offenes Ohr für alle gehabt und versucht, Menschen mit Problemen zu helfen.

Denker engagierte sich in der Arbeiterwohlfahrt. Wesentlichen Anteil habe er an der Errichtung von Begegnungsstätten in Ganderkesee, Bookholzberg und Schönemoor gehabt, heißt es im Nachruf aus dem Jahr 1986. Auch für Jugendzentren in Ganderkesee und Rethorn setzte er sich ein. „Er hat viel für die Jugend getan“, sagt Meyer.

Urlaub im Zeltlager

Im Kreissportbund war Helmut Denker ebenfalls aktiv. Seine Töchter Christa Rediske (69) und Ingrid Stolle (73) erinnern sich an die Ferien mit ihrem Vater: „Er hat ein Zeltlager für Jugendliche geleitet. Da sind wir mitgekommen“, sagt Christa Rediske. Ihre Mutter Else habe gemeinsam mit einer Tante für die Jugendlichen gekocht. Die Erinnerungen der beiden Töchter zeugen von einem harmonischen Familienleben: „Wir haben nie ein böses Wort von unserem Vater gehört.“ Als ruhig und bescheiden, lieb und herzlich beschreiben sie ihn.

Helmut Denker und seine Frau Else, die im Jahr 2000 verstarb, wohnten mit ihren beiden Kindern in einem Haus an der Urneburger Straße. Dort lebte auch eine Tante mit ihren vier Söhnen. Der Vater der Familie Lüdeke sei im Zweiten Weltkrieg vermisst worden, berichtet Christa Rediske. Helmut Denker kümmerte sich um seine Neffen: „Er war ein Vater-Ersatz für die vier Jungs.“ Die Großeltern lebten ebenfalls mit im Haus. Helmut Denkers Vater, der langjährige SPD-Ortsvereinsvorsitzende Hermann Denker, prägte die politische Haltung seines Sohnes. 1946 trat er in die SPD ein, 1948 saß er erstmals im Gemeinderat.

Geschäftsführer der LzO

In Helmut Denkers Amtszeit als Bürgermeister fallen viele Neuerungen in Ganderkesee. Der gelernte Bankkaufmann leitete die Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg und zog in das damals neue Gebäude an der Rathausstraße um. Adolf Meyer erinnert sich außerdem, dass sich Denker für die syrisch-orthodoxen Aramäer einsetzte, die in den achtziger Jahren nach Ganderkesee kamen. „Ihre Eingliederung war ihm eine Herzensangelegenheit.“

Einsätze als Organist

Viele ältere Ganderkeseer haben Helmut Denker aber wohl nicht nur als Bürgermeister in Erinnerung, sondern auch wegen seines musikalischen Talents. Um abzuschalten, setzte sich Denker zuhause gerne ans Klavier. „Und wenn in der Kirche Not am Mann war, hat er dort die Orgel gespielt“, berichten Christa Rediske und Ingrid Stolle.

Dass ihm die junge Generation am Herzen lag, zeigte sich einmal mehr, als seine beiden Töchter selbst Kinder hatten: „Als die Enkelkinder kamen, waren unsere Eltern sehr glücklich“, sagt Ingrid Stolle.