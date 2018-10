Ganderkesee Wer sich die Ärzteversorgung in und um Ganderkesee auf dem Papier anschaut, kann keine Not erkennen: Ein paar Hausärzte mehr dürften es zwar noch sein, dennoch ist die Region mit einer Abdeckungsquote von rund 95 Prozent gut bedient. Sehr gut sogar bei den Fachärzten: Mit 110 Prozent gilt der Landkreis Oldenburg offiziell als überversorgt.

In der Realität indes bekommen Patienten Termine beim Facharzt oft erst nach Monaten, wenn es endlich soweit ist, verbringen sie halbe Tage in überfüllten Wartezimmern, und manche Praxen wissen sich nur noch zu helfen, indem sie keine neuen Patienten mehr annehmen. Das Problem ist offenbar, dass Theorie und Wirklichkeit im Gesundheitswesen nicht mehr zueinander passen.

„Arbeiten am Anschlag“

Dr. Carsten Taut bestätigt das: „Wir arbeiten alle am Anschlag“, sagt der Ganderkeseer Hals-Nasen-Ohrenarzt über sich und seine Kollegen im regionalen Ärztenetzwerk Curanexx. Die Mehrbelastung beschert den Medizinern jedoch kaum Mehreinnahmen: Wenn in der Praxis von Dr. Taut ein neues Quartal beginnt, weiß der Facharzt schon vorher, wie viele Patienten er in den kommenden drei Monaten behandeln darf – und wie viel Geld er dafür bekommt. Natürlich kann er noch weitere Behandlungen vornehmen, muss es oft auch. Nur: Für diese zusätzlichen Patienten erhält er gerade mal 7,8 Prozent des Vergütungssatzes – weniger als ein Zehntel des üblichen Honorars.

Unbezahlte Leistungen

„Schon jetzt werden durchschnittlich 28 Prozent der erbrachten Leistungen nicht bezahlt“, heißt es in einem Offenen Brief des Ganderkeseer Ärzte-Netzwerkes. Adressat ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der CDU-Politiker hat ein „Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung“ von Kassenpatienten auf den Weg gebracht, das zum 1. April 2019 in Kraft treten soll. Kernpunkt des Gesetzentwurfs ist eine Erhöhung der Mindestsprechstundenzeit für Vertragsärzte von 20 auf 25 Stunden, davon fünf Stunden ohne vorherige Terminvergabe. Außerdem sollen die bereits bestehenden Terminservicestellen künftig rund um die Uhr erreichbar sein und Termine kurzfristig vermitteln.

Bedarf nicht mehr aktuell

Nach Ansicht der meisten Kassenärzte, auch in und um Ganderkesee, führt das Gesetz zu noch mehr Bürokratie und wird die Situation für Mediziner wie Patienten nicht verbessern – weil die Kapazitäten in der Versorgung nicht ausreichen. Die Berechnung des Bedarfs an Haus- und Fachärzten beruhe auf Zahlen aus den 90er-Jahren, sagt Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung in Oldenburg. „Die Politik verweigert sich seit Jahrzehnten einer Neuberechnung“, beklagen die Curanexx-Ärzte in ihrem Brief an den Minister. Aspekte wie der demografische Wandel und die gestiegene Lebenserwartung, die zu einem massiven Anstieg ärztlicher Leistungen geführt haben, müssten endlich berücksichtigt werden, fordern die Mediziner.

Kapazitäten fehlen

Scherbeitz bringt noch einen anderen Punkt ins Spiel: „Junge Ärzte sind oft nicht mehr bereit, so viel zu arbeiten, sie wollen Beruf und Familie in Einklang bringen.“ Daher sinke auch die Bereitschaft, selbstständig eine Praxis zu führen, lieber ließen sich die jungen Kollegen anstellen oder bildeten mit anderen eine Praxisgemeinschaft. „Uns fehlen zunehmend Arbeitskapazitäten“, stellt Scherbeitz fest. Deshalb sieht auch er Spahns Gesetzespläne kritisch: „Ein verbesserter Terminservice schafft noch nicht mehr Kapazitäten.“

Die Curanexx-Ärzte appellieren an den Gesundheitsminister: „Stellen Sie die notwendigen Weichen in der Bedarfsplanung und in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten!“ Eine Antwort auf ihr Schreiben, das sie vor vier Wochen abschickten, haben sie bisher nicht.