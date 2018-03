Ganderkesee Die CDU-Fraktion im Gemeinderat sieht Bedarf für einen weiteren Hort im Ganderkeseer Ortskern. Rund 1000 Plätzen in Krippen und Kitas stehen nach Angaben von Ratsmitglied Timo Spille nur 160 Hortplätze an vier der sechs Grundschulen der Gemeinde gegenüber. In den vergangenen Jahren habe der Schwerpunkt im Fachbereich Kindertagesstätten darauf gelegen, ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze zu schaffen, heißt es in einem Antrag der CDU-Fraktion. „Nun sollten auch die Hortplätze in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.“

CDU-Ratsfrau Cindy Klüner und Timo Spille beantragen, dass geprüft wird, ob bei Bedarf an der Grundschule Dürerstraße oder an einem anderen Standort ein Hort eingerichtet werden kann. „Anhand der Zahlen wird deutlich, dass mit Erreichen des Schuleintrittsalters die Versorgungsquote von über 40 Prozent auf weniger als zehn Prozent sinkt“, so die Begründung. Auch wenn es keinen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Hort gebe, solle es Anspruch der Gemeinde sein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken.

Kosten zwischen 300 000 und 350 000 Euro wurden laut Spille 2013 für die Schaffung von Räumen in der Dürerstraße veranschlagt. Sollte die Einrichtung eines Horts dort nicht wirtschaftlich sein, könnte auch geprüft werden, ob Räume in der Oberschule oder ein anderer Standort in Frage kommen. Für einen Hort nahe der Grundschule Dürerstraße spricht aus Sicht der CDU, dass die Kinder zurzeit eine etwa drei Kilometer lange Strecke bis zum Hort Lummerland an der Langen Straße zurücklegen müssen.

Ein Gruppenraum für die nachschulische Betreuung muss mindestens 40 Quadratmeter groß sein und darf ausschließlich als Hort genutzt werden. Eine Teeküche, ein Büro und eine Garderobe seien ebenfalls vorzuhalten. Erforderlich seien auch Toiletten und ein Hausaufgabenraum, die von der Schule genutzt werden könnten.

Zurzeit gibt es 60 Hortplätze an der Langen Straße, 40 im Hort der Grundschule Bookholzberg, 40 an der Grundschule Schierbrok und 20 in Heide. 40 davon sind „Sharing-Plätze“, die sich zwei Kinder teilen.