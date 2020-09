CDU will gesicherte Betreuung

Ganderkesee Der Corona-Lockdown hat in vielen Familien den Alltag auf eine harte Probe gestellt: Weil Schulen und Kitas geschlossen waren, mussten berufstätige Eltern Urlaub nehmen oder auf Homeoffice umsteigen, um ihre Kinder betreuen zu können. Sollte es erneut zu einer solchen Situation kommen, was angesichts steigender Infektionszahlen nicht auszuschließen ist, sieht die Ganderkeseer CDU-Fraktion die Gemeinde in der Pflicht, Familien mit konkretem Bedarf zu unterstützen.

Was möglich ist und wie die Situation in der Gemeinde sich darstellt, soll in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schulen, Jugend und Sport am Mittwoch, 9. September, diskutiert werden, fordern die Christdemokraten in einem Antrag. „Viele Sorgeberechtigte hatten im vergangenen halben Jahr erhebliche Belastungen zu tragen“, begründet CDU-Ratsherr Timo Spille den Antrag. Daher sei es von existenzieller Bedeutung für diese Familien, dass die Gemeinde die Betreuung und Beschulung von Kindern auch unter Pandemie-Bedingungen sicherstelle.