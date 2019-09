Ganderkesee /Elmeloh Am Ende war das Thema nicht mehr der Rede wert: Nahezu kommentarlos nahm der Ausschuss für Straßen und Verkehr am Mittwochabend hin, dass es mit einem Radweg an der Südseite der Elmeloher Straße vorerst nichts werden kann. „Trotz intensiver Bemühungen“, so hatte es die Verwaltung bereits vor der Sitzung mitgeteilt, seien die Grundstückseigentümer nicht zum Verkauf der erforderlichen Flächen bereit gewesen.

Damit sind die Pläne hinfällig, vom Kreisel bis zur Einmündung der Straße Auf dem Hohenborn neben der Fahrbahn auf der südlichen Seite einen drei Meter breiten kombinierten Geh- und Radweg mit Hochbord anzulegen. Die Verwaltung sucht nun nach Alternativen, die in einer der nächsten Sitzung des Fachausschusses präsentiert werden sollen.

Festhalten wollen Politik und Verwaltung aber an dem geplanten Schutzstreifen für Radfahrer zwischen der Einmündung Auf dem Hohenborn und der Delmenhorster Stadtgrenze. Zumindest mehrheitlich: Die Grünen halten einen solchen 1,50 Meter breiten Streifen am rechten Fahrbahnrand für „viel zu unsicher“, so Ratsherr Jens Volbert, und lehnten ihn ab. Diese Art der Radwegführung werde den gewünschten Umstieg vom Auto aufs klimafreundliche Fahrrad nicht erleichtern, glaubt er.

Eine Anliegerin der Elmeloher Straße stellte in der Einwohnerfragestunde den Radweg an der Südseite generell in Frage: Es gebe doch auf der Nordseite der Elmeloher Straße einen durchgängigen Geh- und Radweg vom Kreisel bis zur Gemeindegrenze, argumentierte sie. Dieser erfülle aber – insbesondere bei Gegenverkehr – nicht die heutigen Ansprüche an die Verkehrssicherheit, hielt Peter Meyer, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung dagegen.