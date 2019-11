Ganderkesee An der Ausweisung neuer Baugebiete scheiden sich die Geister – das wurde am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung einmal mehr deutlich. Auch am rauen Ton, den Anlieger geplanter und beschlossener Baugebiete während der Einwohnerfragestunde gegenüber Gemeindeverwaltung und Politik anschlugen.

Weitgehend einig waren sich die Ausschussmitglieder in zwei Punkten: Statt große Baugebiete auszuweisen, soll eher bestehende Wohnbebauung moderat erweitert werden – etwa durch eine Baumöglichkeiten in zweiter Reihe – und insgesamt sollen die Bürger stärker beteiligt werden. Marina Münstermann (SPD) schlug gar vor, statt aus allen Richtungen Anträge mit ähnlichen Inhalten zu stellen, alle Fraktionen zusammen mit Vertretern der Ortsvereine und der Verwaltung bei einem Workshop an einen Tisch zu setzen.

Heide: Schulweg/Heuweg

Intensiv diskutiert wurde zunächst über das von der SPD-Fraktion gewünschte Bauleitplanverfahren für eine Fläche nördlich des Schulwegs und östlich des Heuwegs in Heide. Die Fraktionen sprachen sich mehrheitlich dagegen aus, hier einen neuen Siedlungsschwerpunkt entstehen zu lassen, gleichwohl aber das veraltete Ortsentwicklungskonzept für Heide auf einen neuen Stand zu bringen.

Heinz-Peter Häger (SPD) indes warb dafür, den Erschließungsträger in den Ausschuss einzuladen und sich seine Ideen anzuhören. Mit dem Baugebiet, so hofft Häger, würden die Chancen steigen, dass der Radweg, der aktuell auf der Nordseite des Schulwegs abrupt endet, doch noch fortgeführt werde.

Eine knappe Mehrheit gab es schließlich für den Kompromissvorschlag von CDU-Fraktionschef Ralf Wessel, zu prüfen, ob direkt am Schulweg – zwischen Einmündung Heuweg und dem querenden Wasserzug – eine ein- oder zweireihige Bebauung möglich wäre.

Elmeloh: Elmeloher Straße/Am Holz und Bökenbusch

Eine ähnliche Vorgehensweise befürwortete der Ausschuss auch für einen Bereich entlang der Elmeloher Straße in Elmeloh. Für ein größeres Areal nördlich der Elmeloher Straße und westlich der Straße Am Holz, das in einem Teilbereich mesophiles Grünland – also einen geschützten Landschaftsbestandteil – aufweist, soll kein Bebauungsplan aufgestellt werden. Einzig die SPD stimmte gegen diese Vorgehensweise.

Stattdessen sprach sich die Mehrheit der Fraktionen dafür aus, wie von der FDP vorgeschlagen, entlang der Elmeloher Straße und westlich Am Holz Möglichkeiten zum Bauen in zweiter Reihe zu eröffnen. Zunächst sollen dafür aber Gespräche mit den Grundstückseigentümern aufgenommen werden. Nur Michael Sorg (Grüne) konnte dieser Idee nichts abgewinnen – er verwies auf die von seiner Fraktion geforderte Denkpause vor sämtlichen Bauvorhaben.

Prüfen soll die Verwaltung nach Auffassung der Ausschussmitglieder auch, ob sich die Fläche hinter dem Netto-Markt (zwischen Am Bökenbusch und Baumstraße) für eine Bebauung eignet. Auch dort kommt nach Aussage von Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, mesophiles Grünland vor.

Heide: Schönemoorer Landstraße/Kortenkamp

Keine neuen Baumöglichkeiten soll es nach Auffassung des Ausschusses in Heide nördlich der Schönemoorer Landstraße/westlich der Straße Kortenkamp geben. Die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplanes, für die sich Heinz-Peter Häger aussprach, wollte die Mehrheit der Mitglieder nicht fortführen.

Wie Fachbereichsleiter Meyer berichtete, habe eine Eigentümerversammlung ergeben, dass sich nur drei von 13 Grundstückseigentümern eine Möglichkeit zum Bauen wünschten. Mit Ausnahme der SPD sprachen sich alle Fraktionen dafür aus, den Bürgerwillen zu respektieren.

Weitere Bereiche des Gemeindegebiets

Für den Kernort Ganderkesee und für Bookholzberg möchte die Verwaltung von einem Planungsbüro prüfen lassen, wo bestehende Siedlungsbereiche nachverdichtet werden könnten. Mit dem Vorschlag konnte sich eine knappe Mehrheit der Ausschussmitglieder anfreunden.

Von weiteren Planungen im Bereich des Ramsauerwegs in Ganderkesee sowie in Altengraben soll indes vorerst Abstand genommen werden.