Ganderkesee /Hannover Ein zusätzlicher Feiertag in Norddeutschland – viele Arbeitnehmer würden sich darüber freuen. Noch läuft die Diskussion in Norddeutschland über einen gemeinsamen Termin. Heißer Kandidat ist der Reformationstag, im Gespräch sind aber auch der Internationale Frauentag am 8. März, der Tag der Befreiung am 8. Mai und der Tag des Grundgesetzes am 23. Mai. In Ganderkesee gehen die Meinungen dazu auseinander.

• Kirche

Uta Brahms, Pastorin der ev.-luth. Kirchengemeinde, würde einen weiteren Feiertag begrüßen. In den südlichen Bundesländern gebe es schließlich mehr Feiertage. „Und wenn, dann bin ich dafür, dass es der Reformationstag wird“, sagt die Pastorin. Sie hoffe, dass sich dann auch viele Bürger mit der Bedeutung des Tages auseinandersetzen. Zum 500. Jahrestag der Reformation im vergangenen Jahr sei die Kirche mit 250 Gottesdienstbesuchern erstaunlich gut gefüllt gewesen.

Ganderkesees katholischer Pfarrer Norbert Lach hätte kein Problem damit, wenn es der Reformationstag würde. Dass dieser Tag geeignet sei, ein ökumenisches Zeichen zu setzen, habe das Luther­jahr 2017 bewiesen. Allerdings rechnet er damit, dass andere Religionsgemeinschaften damit Probleme hätten – insbesondere die Juden wegen Martin Luthers antisemitischer Positionen. Am liebsten wäre Lach ein Feiertag „im Doppelpack“, er glaubt freilich nicht daran, dass neben dem Reformationstag am 31. Oktober auch noch Allerheiligen am 1. November zum arbeitsfreien Tag erklärt wird. Aus Nordrhein-Westfalen, woher er kommt, kennt der Pfarrer von St. Hedwig und St. Bernhard den Feiertag Allerheiligen. „Als ich nach Niedersachsen kam, war das für mich ein ziemlicher Bruch“, gibt er zu.

• Gemeinde

Bürgermeisterin Alice Gerken hält einen zusätzlichen Feiertag ebenfalls für gerechtfertigt. „Es kann nicht sein, dass es in anderen Bundesländern deutlich mehr Freizeit gibt als bei uns“, sagt sie. Allerdings bevorzugt sie nicht den Reformationstag. „Ich würde einen Feiertag ohne kirchlichen Bezug vorziehen, zum Beispiel den Tag des Inkrafttretens des Grundgesetzes. Das wäre der 23. Mai. Die Niedersächsische Verfassung hat in ihrer Wirkung nicht die gleiche Strahlkraft wie das Grundgesetz, daher würde ich den 1. Juni, wie auch den Weltfrauentag, eher nicht in Betracht ziehen.“

• Handwerkskammer

Hartmut Günnemann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land sieht bei einem zusätzlichen Feiertag eine Kostenbelastung von 880 000 Euro für die 300 Mitglieder der Kreishandwerkerschaft seines Bezirks. Ein weiterer freier Tag dürfe nicht geschaffen werden, nur weil etwa Bayern mehr Feiertage habe als Niedersachsen. „Da muss ein lebender Feiertag dahinterstecken“, sagt Günnemann. Aber es sei natürlich schwer, gesellschaftsübergreifend einen geeigneten Tag zu finden. Er sieht die größte Schnittmenge im Buß- und Bettag. Denn hier gehe es darum, den eigenen Glauben zu hinterfragen.

• Arbeitgeber

Brahim Stitou, Geschäftsführer der Atlas GmbH, ist gegen einen weiteren Feiertag. „Grundsätzlich sind Tage des Gedenkens an ein bestimmtes Ereignis aus meiner Sicht in Ordnung, jedoch muss es nicht gleichzeitig mit einem Feiertag verbunden werden“, findet Stitou und wird noch deutlicher: „Es sind mittlerweile zu viele Feiertage geworden, die dann mit Brückentagen verlängert werden. Ich würde mir wünschen, dass Feiertage reduziert werden und wir nicht über Erhöhungen sprechen!“

Sonja Klanke https://www.nwzonline.de/autor/sonja-klanke Redakteurin, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2742 Lesen Sie mehr von mir