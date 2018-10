Ganderkesee „Der Investitionskurs wird fortgesetzt!“ Diese Aussage schickte Bürgermeisterin Alice Gerken voran, als sie am Donnerstag zusammen mit dem Ersten Gemeinderat Rainer Lange den Entwurf des Haushaltsplans 2019 präsentierte.

Dieser Entwurf beinhaltet indes nicht jede Investition, die von der Politik ins Auge gefasst wurde. Das dürfte noch für einige Diskussionen sorgen. Manche Bauprojekte, die seit Langem auf der Agenda stehen, finden sich nun auf Vorschlag der Verwaltung erst in der weiteren Finanzplanung für die folgenden Jahre wieder – etwa der Umbau der Kreuzung Westtangente/Oldenburger Straße/Am Welsetal in Bookhorn zu einem Kreisverkehr (900 000 Euro Baukosten sind jetzt für 2021 eingeplant) oder die Pflasterung des östlichen Festplatzes an der Raiffeisenstraße in Ganderkesee (130 000 Euro in 2021).

Auch der Neubau eines Feuerwehrhauses in Bookholzberg, für den 2,96 Millionen Euro im Jahr 2020 vorgesehen sind, verzögert sich weiter. Hier gebe es noch Klärungsbedarf, das sei aber mit der Bookholzberger Ortswehr abgesprochen, betonte Gerken. Falls es doch schneller gehe, könnten Mittel vorgezogen werden. In Falkenburg soll das Feuerwehrhaus in zwei Jahren erweitert werden. 1,1 Mio Euro sind für 2021 vorgesehen, für die Planung kalkuliert die Gemeinde aber schon 2019 mit 15 000 Euro und 2020 mit 50 000 Euro.

Ebenfalls auf 2021 verschoben werden sollen die Straßenausbaumaßnahme Brookdamm (1,3 Mio. Euro) in Ganderkesee und der Radweg Ohe in Bergedorf (300 000 Euro). Bereits für 2020 steht der Hort an der Grundschule Dürerstraße mit 800 000 Euro in der Finanzplanung.

Wo das Geld herkommt

Die Steuerquellen der Gemeinde sprudeln seit Jahren zuverlässig. Wichtigste Einnahmequelle ist der kommunale Anteil an der Einkommensteuer, der 2019 mit 16,05 Mio. Euro veranschlagt wird – 900 000 Euro mehr als in diesem Jahr. Bis 2022 soll dieser Betrag auf mehr als 19 Mio Euro steigen.

Die Gewerbesteuer soll nach dem Etatentwurf 11,02 Mio. Euro in die Gemeindekasse spülen, das wäre ein Anstieg um rund eine Million. Auch hier bleibt der Trend positiv.

Relativ konstant sind die Ansätze für die Grundsteuern A und B (4,93 Mio. Euro) und die anteilige Umsatzsteuer (1,65 Mio. Euro). Vergleichsweise wenig bringen die Hundesteuer (121 000 Euro) und die Vergnügungssteuer (110 000 Euro) ein.

Deutlich verringern werden sich die sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen: auf 7,49 Mio Euro gegenüber 8,15 Mio Euro in 2018. Die Zuweisungen orientieren sich an Steuerkraft und Einwohnerzahl, für die Werte der beiden Vorjahre berechnet werden.

Wo das Geld hin fließt

Personalkosten machen rund ein Drittel des Haushaltes aus. 2019 steigen sie um 1,3 auf 17,2 Mio. Euro. „Personalkosten entstehen aber nicht nur im Rathaus“, gibt Bürgermeisterin Alice Gerken zu bedenken. „Der größte Kostentreiber ist der Kita-Bereich.“ Allein in den Kindertagesstätten – zwei neu erbaute kommen 2019 hinzu – muss die Gemeinde 610 000 Euro mehr fürs Personal bezahlen als noch in diesem Jahr. Außerdem führen Tariferhöhungen zu Mehrausgaben von rund 400 000 Euro.

Die Kreisumlage klettert weiter auf jetzt 13,3 Millionen Euro. Trotz des leicht abgesenkten Hebesatzes zahlt die Gemeinde – aufgrund ihrer gestärkten finanziellen Gesamtlage – 400 000 Euro mehr an den Landkreis als 2018.

In Eigenbetriebe umgewandelt werden zum 1. Januar 2019 die regioVHS sowie Saunahuus und Bäder. Beide haben künftig eigene Haushalte, die aber durch jährliche Zuschüsse der Gemeinde gespeist werden. Diese belasten den Haushalt 2019 mit 2,11 Mio. Euro fürs Freibad und 560 000 Euro für die regioVHS.

Hecken im Haushalt

Ein „Leuchtturmprojekt“ plant die Gemeinde in Birkenheide: Auf einer Fläche von 1,4 Hektar soll ein Wallhecken-Park entstehen, um die Vielfalt dieser natürlichen Feldeinfriedungen zu dokumentieren. Das Projekt basiert auf einer Anregung des Ganderkeseer Wallhecken-Experten Georg Müller. 400 000 Euro plant die Gemeinde 2019 für das Anlegen ein, 150 000 Euro an Fördermitteln werden im Gegenzug erwartet.

Die Politik müsse darüber nun entscheiden, sagte Bürgermeisterin Alice Gerken, die sich von der Anlage ein Alleinstellungsmerkmal mit Ausstrahlung für die ganze Region erhofft. Nach ihrer Kenntnis gebe es ein solches Wallhecken-Zentrum bisher in ganz Deutschland noch nicht.

Beträge fürs Bad

Die Modernisierung des Freibades am Heideweg ist das zweitgrößte Bauprojekt der Gemeinde nach dem Rathausbau 1995. Im kommenden Jahr werden dafür 2,5 Mio. Euro investiert. Die Summe geht als Investitionszuschuss an den künftigen „Bäderbetrieb Sauna“. Für den Bau des Kursbeckens wird der Eigenbetrieb in seinem Haushalt noch selber einen Kredit von 2,5 Millionen Euro einplanen, teilte der Erste Gemeinderat Rainer Lange mit.

Die Gesamtkosten für die Freibadsanierung, die bisher mit 8,7 Mio. Euro beziffert wurden, dürften sich nach jüngsten Erkenntnissen um gut eine Million Euro erhöhen. Als Grund nannte die Gemeindespitze den drastischen Preisanstieg im Bausektor.

Investitionen für Straßenbau und Verkehr

Die Dürerstraße sowie Rembrandt- und Rubensstraße, Am Schießstand und ein Teilstück vom Nordweg in Ganderkesee sollen 2019 ausgebaut werden. Gut 1,8 Mio. Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen. Da nach Abschaffung der Satzung keine Straßenausbaubeiträge mehr angerechnet werden können, schlägt die Baumaßnahme voll auf der Ausgabenseite zu Buche.

Die Straße Am Holz in Hoykenkamp wird hingegen zum ersten Mal ausgebaut. Deshalb kommen von den 265 000 Euro Baukosten 210 000 Euro durch Erschließungsbeiträge der Anlieger wieder herein.

An der Südseite der Elmeloher Straße wird seit Langem ein Radweg gefordert. Die beschlossene Lösung – ein Rad- und Fußweg vom Kreisel bis zur Einmündung des Hohenborn sowie ein Fahrrad-Schutzstreifen im weiteren Verlauf bis zur Delmenhorster – Stadtgrenze – gefällt nicht allen, soll aber jetzt umgesetzt werden. 250 000 Euro hat die Gemeinde im Haushalt für Grunderwerb und Bau angesetzt, 70 000 Euro sollen an Fördermitteln wieder hereinkommen. „Hier müssen wir was tun“, fordert die Bürgermeisterin.

Schulen, Kindertagesstätten und Sport

Die Sanierung der Grundschule Lange Straße geht weiter, die Gemeinde will dafür im nächsten Jahr 800 000 Euro zur Verfügung stellen.

Zwei neue Kindertagesstätten sind im Bau bzw. kurz davor. Während der Neubau in Bookholzberg (Bargup) noch in diesem Jahr fertiggestellt wird, so dass dort 2019 nur noch knapp 40 000 Euro für den Spielplatz und den Brandschutz erforderlich sind, stehen für das Gebäude in Ganderkesee, südlich der Oldenburger Straße, noch einmal 816 000 Euro im Haushalt. Bereits im diesjährigen Etat ist das Projekt mit 2,17 Mio. Euro veranschlagt.

Schnell geholfen werden soll dem TSV Ganderkesee und dem VfL Stenum. Beide haben einen Kunstrasenplatz beantragt, an dem sich die Gemeinde mit 310 000 Euro (TSV) bzw. 350 000 Euro (VfL/inklusive Flutlichtanlage) beteiligt. Damit trage die Gemeinde den „Löwenanteil“ der Kosten, sagte Bürgermeisterin Alice Gerken.