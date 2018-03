Ganderkesee Wenn es nach Katrin Gaida-Hespe geht, könnte der Internationale Frauentag in „Gleichstellungstag“ umbenannt werden. Die Frauen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Gleichberechtigung und Wahlrecht auf die Straße gingen, hätten viel auf sich genommen, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ganderkesee. „Weil sie gleich, aber nicht besser gestellt werden wollten.“

Das Thema Gleichstellung weitet Gaida-Hespe deshalb auch auf Männer aus: Die größte Baustelle in der heutigen Zeit ist aus ihrer Sicht ein tradiertes Rollenverständnis, in das man schnell zurückfalle. Es sei in Ordnung, wenn ein Mädchen einen technischen Beruf ergreife und Ingenieurin werden wolle. Gleichzeitig müsse es aber auch möglich sein, dass ein Mann Erzieher werden könne oder Karriere mache, obwohl er Elternzeit nehmen wolle. „Da muss noch mehr passieren.“

Teilzeit-Falle und Diskriminierung Teilzeitarbeit und Minijobs werden überwiegend von Frauen ausgeübt. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt, sind 82 Prozent der rund 10 500 Teilzeitstellen im Landkreis Oldenburg in Frauen-Hand. In Hotels, Restaurants und Bäckereien sind Minijobs und Teilzeit-Verträge demnach besonders verbreitet. Für Frauen in Teilzeit seien die Aufstiegschancen schlechter, und auch Gehaltszuwächse seien seltener. Laut NGG verdienen Frauen in Deutschland 31 Prozent weniger als Männer. Außerdem seien viele Frauen immer noch Diskriminierung ausgesetzt.

Die Frauen hätten in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht, meint Renate Drieling, Inhaberin der Jeans-Scheune in Ganderkesee. „Frauen haben eine tolle Ausbildung und tolle Chancen.“ Doch wenn Kinder kommen, verändert sich die Situation: Dann sind es nach Erfahrung der Geschäftsfrau oft die Frauen, die sich um die Familie kümmern und beruflich zurückstecken. „Man sollte es gemeinsam tragen“, meint sie. Auch die Politik sei gefordert, etwas für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun. Nicht nur am Internationalen Frauentag, sondern jeden Tag wünscht sich Renate Drieling Anerkennung und Wertschätzung für Frauen in weniger privilegierten Berufen, etwa in der Pflege oder im Einzelhandel.

Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken sieht den Frauentag kritisch: „Das Thema müsste tagtäglich präsent sein, nicht nur an einem einzigen Tag.“ Es gebe noch viel zu tun, etwa was gleiche Gehälter und die Entlohnung von Stellen in der Pflege und im Erziehungsbereich angehe. Auch gibt es aus Sicht von Alice Gerken zu wenig Frauen in der Politik.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Zießler ist seit mehr als 40 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Sie hat miterlebt, wie sich die Situation von Frauen in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Als sie als damals zweifache Mutter vor vielen Jahren ihren Mann durch einen Unfall verlor, bekam sie auch Kritik zu hören. „Ich musste mich als Alleinerziehende behaupten“, sagt sie. „Das ist heute schon etwas einfacher geworden.“ Doch die Lehre, die Christel Zießler aus ihren Erfahrungen gezogen hat, gilt auch heute: „Man muss seinen Weg geradeaus gehen.“ Als Ratsfrau und ehrenamtliche Bürgermeisterin habe sie immer Respekt bekommen.

Das Rollenverständnis junger Menschen ist im Gymnasium Ganderkesee ein wichtiges Thema. „Gender Mainstreaming“, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, beschäftigt Direktorin Dr. Renate Richter. Sie bekommt viele Bewerbungen von jungen Lehrerinnen. Etwa 75 Prozent der Bewerber seien junge Frauen. „Da muss man gezielt gucken, dass man auch Männer auswählt.“ Es sei wichtig, auch Rollenvorbilder für die Jungs zu haben.