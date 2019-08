Ganderkesee Die Fensterrahmen müssen dringend gestrichen werden, der große Garten hält viel Arbeit bereit, und hinten in der Einfahrt parkt das vor Kurzem angeschaffte Wohnmobil – jederzeit abfahrbereit. Rainer Lange braucht nicht lange zu überlegen, wie er sich ab September die Zeit vertreibt. „Und das Schöne ist“, sagt er, „dass ich jetzt die Hecke scheren kann, wenn es alle machen – und nicht wieder viel zu spät, weil der Beruf mir keine Zeit lässt.“

Das Berufsleben des Ersten Gemeinderates in Ganderkesee dauert gerade mal noch drei Wochen. Am Freitag, 30. August, ist sein letzter Arbeitstag. Wer ihm noch Tschüss sagen möchte, hat dann die Gelegenheit: Von 10 bis 13 Uhr steht seine Bürotür offen.

28 Jahre hat Rainer Lange für die Gemeinde Ganderkesee gearbeitet. 1991 kam er aus Dötlingen, wurde Stellvertreter von Gemeindedirektor Gerold Sprung und kümmerte sich als Kämmerer vor allem um die Finanzen und Investitionen der Gemeinde. Seit 2006 ist er Erster Gemeinderat und damit der zweite Mann im Rathaus hinter der Bürgermeisterin.

An die Anfänge in der Ganderkeseer Verwaltung, die damals auf acht Gebäude im Ort verteilt war, erinnert sich der 61-Jährige noch gut: „Schon in der ersten Woche sagte Gerold Sprung zu mir: ,Wir müssen die Verwaltung räumlich zusammenlegen’.“ So wurde die Vorbereitung des Rathaus-Neubaus zu Langes vordringlicher Aufgabe. Fünf Jahre später war es geschafft: Als Mietkauf-Modell wurde das 15-Millionen-DM-Projekt mit Hilfe von Investoren geschultert. Ende 2015 konnte die Gemeinde das Gebäude für rund 7,1 Millionen Euro kaufen – für Rainer Lange schloss sich damit ein Kreis: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das in meiner Amtszeit noch erlebe.“

Dass durch den Rathauskauf die Verschuldung der Gemeinde ruckartig stieg, nahm der Erste Gemeinderat – wie alle Ratsfraktionen auch – in Kauf: „Unterm Strich war es die günstigere Lösung“. Und er kann sich ohnehin zugute halten, dass in seiner Amtszeit die Schulden der Gemeinde weitgehend abgebaut wurden: Als Lange 1991 kam, betrugen sie 55 Millionen DM. Nun sind es noch 13,1 Millionen Euro – und da ist das Rathaus schon mit drin.

Nicht nur wegen der guten Finanzen sagt Rainer Lange: „Ich gehe mit einer großen Zufriedenheit.“ Die Zusammenarbeit mit allen Ratsfraktionen empfindet er rückblickend als „sehr, sehr angenehm“ und auch innerhalb der Verwaltung herrsche ein harmonisches Klima.

Das hätte auch anders kommen können: Vor der Kommunalwahl 2006 waren der Erste Gemeinderat und die damalige Schulamtsleiterin Alice Gerken plötzlich Konkurrenten um das Bürgermeisteramt. „Mit einem Mal wurde alles, was ich sagte und tat, politisch bewertet“, erinnert sich Lange an „unangenehme“ zwei Jahre. Als SPD-Kandidat verlor er die Wahl gegen die von CDU und FDP unterstützte Konkurrentin. „Das muss man sportlich nehmen“, sagt der langjährige Fußballer und Faustballer.

Persönlich genommen hat er die Niederlage indes nicht. „Die Kollegen haben es mir leicht gemacht.“ Auch die Wahlsiegerin: „Wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit gefunden“, sagt Rainer Lange über Alice Gerken.

Er machte 2006 auch deshalb gern im Rathaus weiter, weil Ganderkesee längst zur neuen Heimat für ihn und seine Frau Elke sowie die beiden Söhne Matti (30) und Onno (24) geworden war. „Unser Haus und Grundstück in Ganderkesee sind ein echter Glücksfall“, schwärmt Lange. Jetzt hat er endlich mehr Zeit dafür.

Meine Lieblingstasse

„Meine Lieblingstasse steht in Griechenland, daher gibt es kein aktuelles Bild von ihr. Wir machen seit Jahren dort Urlaub in einer kleinen Pension direkt am Meer, praktisch mit Familienanschluss. Und unsere Vermieterin stellt mir jeden Morgen zum Frühstück eine Werder-Tasse auf den Tisch. Das ist definitiv meine Lieblingstasse – auch wenn ich sie immer nur im Urlaub habe.“

Mein Lieblingsplatz

„Das ist der Tisch in unserer Gartenlaube. Hier kommt die Familie zusammen. Am schönsten ist es samstagmorgens, wenn wir uns richtig viel Zeit nehmen zum Frühstücken und Zeitunglesen. Aber auch sonst essen wir fast immer an diesem Tisch, wenn das Wetter es zulässt.“

Das macht mir Sorgen

„Die Weltpolitik: Dass Herrschaften wie Trump, Erdogan, Putin oder Orban sie derart dominieren. hat man vor fünf Jahren nicht vorhergesehen. Trump macht mich jeden Tag fassungslos: Der regelt die Weltpolitik über Twitter – und ich habe noch nicht mal Twitter. Wegen Trump bin ich auch pessimistisch, was den Kampf gegen den Klimawandel angeht.“

Das macht mir Freude

„Das sind im Moment die Fridays for Future, auch wenn die in Ganderkesee noch nicht so richtig in Schwung gekommen sind. Ich finde es gut, dass die Jugend aufsteht und in dieser Frage ihre Meinung so deutlich vertritt. Man sieht ja auch, dass es Wirkung hinterlässt. Sogar ein Markus Söder ist jetzt plötzlich Klimaschützer. Ich hoffe, dass es so weiter geht.“

Dafür stehe ich nachts auf

„Für meine beiden Jungs Matti und Onno, wenn ich sie morgens um 3 oder 4 Uhr in Bremen absetze für die Fahrt zum Auswärtsspiel. Oder wenn sie nachts um 2 Uhr zurückkommen vom Auswärtsspiel. Auch bei anderen Gelegenheiten können sie mich jederzeit anrufen – ich hole sie von jeder Feier ab. Das kommt inzwischen aber immer seltener vor.“

Das mag ich an der NWZ

„In der Nordwest-Zeitung finde ich Informationen aus dem ganzen Landkreis Oldenburg. Ich lese die Zeitung meistens beim Frühstück, besonders samstags in aller Ruhe. Neben dem Lokalteil interessieren mich am meisten Politik und Sport. Und ich freue mich, dass diese Zeitung regelmäßig und intensiv über den Faustballsport berichtet.“