Ganderkesee Geschosswohnbau in Ganderkesee bedeutet einerseits, verantwortungsbewusst mit der Ressource Boden umzugehen – Kritiker stört andererseits die zu starke Veränderung des Ortsbilds. Die Gegner sorgen sich oft wegen der Nachverdichtung von Siedlungsräumen.

In dieses Spannungsfeld zwischen dringend benötigtem Wohnraum sowie dem Wunsch nach einem umwelt- und ortsbild-bewahrendem Umgang mit der Ressource Boden mischt sich jetzt die Ganderkeseer CDU-Fraktion als Mittlerin ein. Fraktionsvorsitzender Ralf Wessel kündigt an, bald einen entsprechenden Antrag auf den Weg zu bringen. „Wir streben eine maßvolle und behutsame Entwicklung an“, nennt Wessel das Ziel, das auch den Blick auf Umwelt- und Klimaschutz beinhaltet.

Angesichts der belasteten Infrastruktur sei eine weitere Nachverdichtung der Siedlungsschwerpunkte Ganderkesee, Bookholzberg oder Heide an ihre Grenzen gelangt. Das gelte auch für den Geschosswohnbau. Denkbar sei aber eine eingeschossige Aufstockung bestehender Immobilien. Wessel: „Wir müssen uns die Bebauungspläne genau anschauen, was ist möglich und was wollen wir?“

Da für die meisten Flächen bereits gültige Bebauungspläne bestünden, sei ein „Dichtemodell“ je nach Lage zum Ortskern, wie jetzt in der Gemeinde Hude beschlossen, keine Option. Planungsrechtlich sei eben vieles erlaubt, obwohl es Kritik gebe. So zuletzt von Heimatforscher Hermann Speckmann am Großbau mit elf Wohnungen am Fahrener Weg. Projekte wie die Geschossbauten auf der Köhlerwiese seien nicht überall zu realisieren, für bezahlbaren Wohnraum aber nötig. Wessel: „Wir sollten kleinere Flächen zur Bebauung bereitstellen, aber maßvoll.“Auch in ländlichen Bereichen müsse eine behutsame Entwicklung erfolgen. „Viele junge Einheimische hegen den Wunsch, in der Gemeinde, in der Nähe der Eltern bleiben zu können.“ Generell müsse der dörfliche Charakter erhalten bleiben.

Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Werner Brakmann sind mehrgeschossige Neubauten im Ortskern – und die dortige Verdichtung – klar einer weiteren Randbebauung vorzuziehen. „Jeder Einzelfall ist zu prüfen, etwa bei der Hintergrundbebauung“, betont er. Um sich die Entscheidung für oder gegen neue Bauvorhaben und -gebiete klarer zu machen, sei die SPD-Fraktion dabei, einen Kriterienkatalog zu entwickeln, wie Bauvorhaben bewertet werden sollen. Auch sollten Investoren künftig ihre Vorhaben und städtebaulichen Verträge auf den Tisch legen, bevor der Rat entscheidet.

Gleich eine „Denkpause“ samt des Stopps sämtlicher Aktivitäten zur Weiterentwicklung von Bauvorhaben, die noch nicht in der Umsetzung sind, hatten jüngst die Grünen gefordert. Nach dem Antrag des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Dr. Volker Schulz-Berendt soll unter Beteiligung von Verwaltung, Politik und Bürgern ein Wohnraumentwicklungsplan (WEP) aufgestellt werden. Auch den beinahe schon üblichen Abriss von Bestandsimmobilien, um dort etwa Mehrfamilienhäuser zu errichten, prangert er an. Seine Forderung: „Umnutzung und Umbau bestehender Gebäude hat Vorrang vor Neubauten.“