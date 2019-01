Ganderkesee Die Ärzte in Ganderkesee und Delmenhorst lassen nicht locker in ihrem Protest gegen das geplante Terminservice- und Versorgungsgesetz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie befürchten ernsthafte Konsequenzen für viele Praxen in der Region und sehen große Gefahr für die Patientenversorgung besonders im ländlichen Raum.

Mit Blick auf die Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages an diesem Mittwoch, 16. Januar, kritisiert das in Ganderkesee ansässige Ärzte-Netzwerk Curanexx, das Gesetz erwecke den Eindruck, die Mediziner würden zu wenig arbeiten. Viele Kollegen fühlten sich „durch die Geringschätzung ihrer bisherigen Arbeit in ihrer Würde verletzt“. Die Konsequenz sei, dass manche Ärzte „innerlich kündigen“ und ihre Sprechstundenzeit auf die Pflichtgrenze von 25 Wochenstunden reduzieren. Schon jetzt müssten Praxen geschlossen werden, weil sich kein Nachfolger finde. Auf dem Lande sei der Ärztemangel längst Realität: So gebe es für den Raum Delmenhorst/Diepholz mit gut 300 000 Einwohnern derzeit 14 freie Hausarztsitze.

Kernpunkt des Gesetzentwurfs ist eine Erhöhung der Mindestsprechstundenzeit für Vertragsärzte von 20 auf 25 Stunden, davon fünf Stunden ohne vorherige Terminvergabe. Außerdem sollen die bereits bestehenden Terminservicestellen künftig rund um die Uhr erreichbar sein und Termine kurzfristig vermitteln.

Nach Ansicht der meisten Kassenärzte, auch in und um Ganderkesee, führt das Gesetz zu noch mehr Bürokratie und wird die Situation für Mediziner wie Patienten nicht verbessern – weil die Kapazitäten in der Versorgung nicht ausreichen. Die Berechnung des Bedarfs an Haus- und Fachärzten beruhe auf Zahlen aus den 90er-Jahren, hatte Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung in Oldenburg, schon im vergangenen Oktober gegenüber der NWZ beklagt.

In dem Protestbrief äußert Curanexx die Sorge, dass immer mehr junge Ärzte wegen der zusätzlich aufgebauten Hürden nicht mehr bereit seien, Praxen zu übernehmen. Diese Verweigerung werde noch verstärkt durch das unrentable Abrechnungssystem: Bereits jetzt werde gut ein Viertel der kassenärztlichen Leistungen nicht vergütet.

Das Ärzte-Netzwerk appelliert an den Gesundheitsminister, stattdessen die notwendigen Weichen in der Bedarfsplanung und der ärztlichen Ausbildung zu stellen, um den Arztberuf für junge Menschen wieder attraktiver zu machen. Diese Maßnahmen könnten aber erst langfristig Erfolg zeigen – solange solle die Politik nicht gegen die Ärzteschaft, sondern mit ihr nach Lösungen suchen.