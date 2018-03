Ganderkesee Die Kündigung des Rettungsdienstes durch den Landkreis Oldenburg ist länger als ein Jahr her – an den Folgen indes knabbert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Ganderkesee nach wie vor. So bestehe – trotz der vielen ehrenamtlichen Aktivitäten – ein Wahrnehmungsproblem, beklagte Andreas Strodthoff, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Ganderkesee: „Manche Leute haben schon gefragt, ob es uns überhaupt noch gibt!“

„Wir sind noch da“ – diese Botschaft zu vermitteln und zu spüren, „dass unsere Arbeit gesehen wird“, sei dem Roten Kreuz in Ganderkesee sehr wichtig, betonten Strodthoff sowie Schatzmeister Michael Wanzke und Bereitschaftsleiter Michael Pleus am Montagabend bei einem Besuch von SPD-Politikern aus Gemeinde und Landkreis, die sich in den DRK-Räumen im Rettungszentrum an der Urneburger Straße über die Situation des Ortsvereins informierten.

Mit dem Malteser Hilfsdienst (MHD), der seit Anfang 2017 im selben Gebäude gleich nebenan die hauptamtliche Rettungswache betreibt, nachdem der Landkreis dem DRK wegen Abrechnungsbetrugs den Vertrag gekündigt hatte, arbeite man gut zusammen, erklärte Strodthoff. Sorge bereitet dem Roten Kreuz allerdings, dass auch der MHD in Ganderkesee ehrenamtliche Strukturen aufbauen will, unter anderem eine Schnelle Einsatzgruppe (SEG), die im Bedarfsfall den hauptamtlichen Rettungsdienst unterstützt. Eine SEG gibt es in Ganderkesee allerdings schon – vom Roten Kreuz. „Da werden Parallelstrukturen aufgebaut“, gab Michael Pleus zu bedenken. Das Potenzial an Ehrenamtlichen für solche Zwecke sei aber begrenzt. Die Folge, so Andreas Strodthoff: „Der Wettbewerb wird größer.“

Kritisiert wurde von den DRK-Verantwortlichen in diesem Zusammenhang, dass der Aufbau einer eigenen SEG durch die Malteser offenbar Bestandteil des Rettungsdienst-Vertrages mit dem Landkreis gewesen sei. Das bestätigte Oliver Galeotti, Sprecher der Kreisverwaltung, auf Nachfrage der NWZ. „Es geht dabei aber nicht um Verdrängung anderer“, versicherte er, „sondern um die Verbesserung des Sicherheitsniveaus.“ Gegenüber dem Roten Kreuz habe der Landkreis erst kürzlich zum Ausdruck gebracht, dass er dessen SEG „unbedingt behalten“ will, sagte Galeotti.

Unangenehm überrascht wurden Vorstand und Mitglieder des DRK-Ortsvereins auch von einem Antrag der CDU-Fraktion in Ganderkesee, das Gebäude, in dem das Rettungszentrum untergebracht ist, abzureißen und durch Wohnbebauung zu ersetzen. „Und das, wo wir hier gerade erst eingezogen sind und so viel ehrenamtliche Arbeit hineingesteckt haben.“ Wegen des Gebäudes brauche sich der Ortsverein aber keine Sorgen zu machen, entgegnete SPD-Fraktionschef Werner Brakmann. Der CDU-Antrag sei vom Tisch – und dabei werde es auch bleiben.