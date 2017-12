Ganderkesee 2017 war ein eher ruhiges und unspektakuläres Jahr in der Gemeinde Ganderkesee – das wird ab Neujahr anders: Die kommenden zwölf Monate stecken voller Zündstoff und Dramatik; Entwicklungen, die lange Jahre auf Eis lagen, erhalten neuen Schub. Die NWZ-Redaktion wagt den Blick in die Kristallkugel.

• Januar

Nachdem die Straßenausbaubeitragssatzung zum Jahresende 2017 aufgehoben wurde, beschließt der Ausschuss für Straßen und Verkehr: Statt der Anliegerbeiträge werden Mautgebühren von den Autofahrern erhoben, um die Baukosten zu refinanzieren. An den Mautbrücken am Anfang und Ende jeder Straße werden zudem starke Strahler installiert, um die nach der Umrüstung auf LED unzureichende Straßenbeleuchtung zu verbessern.

• Februar

Weil die Initiative „Glasfrei um den Ring“ nicht den gewünschten Erfolg bewirkte, verfügt die GGV für den diesjährigen Faschingsumzug ein Alkoholverbot. Nach Massendemonstrationen, an denen sich auch solidarische Abordnungen aus Köln und weiteren Karnevalshochburgen wankend beteiligen, wird das Verbot am Tag vor dem Umzug wieder aufgehoben.

• März

Endgültiges Aus für den Windpark Sannauer Helmer. Das Verwaltungsgericht Oldenburg gibt den Bedenken des Bundesamtes für Flugsicherung wegen der Störung des Funkfeuers am Bremer Flughafen statt. Nun entsteht in der weitläufigen Marschenlandschaft ein Vogelbeobachtungsgebiet als ökologisch ausgerichtete Außenstelle des Weltvogelparks Walsrode.

• April

Nach einem Vierteljahr beenden SPD und CDU in Berlin ihre Sondierungsgespräche über eine Große Koalition ergebnislos. Daraufhin putscht der Ganderkeseer FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr gegen seinen Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner und setzt mit der Mehrheit der Fraktionskollegen einen neuen Anlauf zur Bildung einer Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen durch. Überraschend schnell einigen sich die Partner und Dürr wird Außenminister.

• Mai

Während die Neugestaltung des Ganderkeseer Marktplatzes um ein weiteres Jahr verschoben werden muss, ist die Gemeinde bei der Suche nach einem neuen Ankermieter für das von ihr erworbene LzO-Gebäude am Markt unerwartet schnell erfolgreich: Nach dem Auszug der Sparkasse siedelt sich der in die Insolvenz geratene Beate-Uhse-Konzern mit einem Sex-Shop an, um von Ganderkesee aus neu durchzustarten. „Eine sehr befriedigende Lösung“, frohlockt die Wirtschaftsförderung.

• Juni

Nun kommt die Südtangente in Ganderkesee doch: Obwohl das Ingenieurbüro Dr. Schwerdhelm und Tjardes sich im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) gegen entsprechende Pläne positioniert hatte, will eine Mehrheit im Rat das Projekt durchsetzen – als Radschnellweg! Die Wege im Bürsteler Fuhrenkamp werden asphaltiert, die Bäume können wegen der schmaleren Schneise aber weitgehend stehen bleiben.

• Juli

Die lange vorbereitete Sanierung des Ganderkeseer Freibades beginnt. Allerdings wird sie nicht ein Jahr, sondern drei Jahre dauern, da kurzfristig außer einem Kursbecken auch noch der Bau eines Riesen-Aquariums beschlossen wurde. Darin soll fortan Delfintherapie angeboten werden, um zur Deckung des Freibad-Defizits beizutragen.

• August

Zum Bookholzberger Bobbycar-Rennen strömen im zweiten Jahr nach der Wiedereinführung noch mehr Zuschauer als 2017. Wegen der großen Werbewirkung nach der bundesweiten TV-Übertragung beschließt der Hersteller BIG, in Bookholzberg eine ganzjährig zu nutzende Bobbycar-Teststrecke zu bauen – als Vorbild dient die Mercedes-Teststrecke in Papenburg. Die Haltbarkeit der Radaufhängung wird auf dem Lührkenweg getestet, die Wasserfestigkeit im See des Kalksandsteinwerks. Testfahrer werden in den Bookholzberger Kindergärten gesucht.

• September

Überraschend übernimmt Boris Becker den um seine Existenz kämpfenden Ganderkeseer Tennisverein (GTV). Der ehemalige Tennisprofi hatte zuvor den ehemaligen Gasthof Witte sowie Nebengründstücke in Immer erworben und will dort nun eine Tennis-Erlebnisgastronomie aufbauen. Der GTV müsse zwar nun nach Immer auswandern, aber immerhin könne weiter gespielt werden.

• Oktober

Wie erst jetzt ans Licht kommt, betrieb in Steinkimmen nicht nur der Norddeutsche Rundfunk eine Sende- und Empfangsanlage. Auch der Bundesnachrichtendienst (BND) hatte den Fernsehturm für seine Zwecke genutzt. Bekannt ist, dass Abhöraktionen durchgeführt wurden. Genaueres wollte die Berliner Behörde nicht mitteilen. Man habe aber schon einen Ersatz gefunden, der amerikanische Geheimdienst CIA überlässt dem BND seine Abhöranlage auf dem Ganderkeseer Rathaus. So sei das unter Freunden, heißt es aus Berlin.

• November

Nichts Neues beim Fasching: Büttenabende und der Festumzug verlaufen „wie jedes Jahr“ teilt die GGV bei der Pressekonferenz zur 68. Session mit. Um die Arbeit weiter zu erleichtern, werden auch die Tollitäten nicht mehr ausgetauscht.

• Dezember

Der Weihnachtsmann kapituliert vor der Marktmacht von Amazon und stellt seine Weihnachtslieferungen ein. Der Onlinehändler kauft den Flugplatz Ganderkesee und stellt alle dort beheimateten Piloten als Weihnachtsamazonen ein. Die Pakete werden nun aus Flugzeugen abgeworfen, die Schornsteinfeger bieten spezielle Fangvorrichtungen für Schornsteine an.