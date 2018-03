Ganderkesee /Schierbrok /Stenum Es wurde ans Herz appelliert und den Verstand und auch ans Bewusstsein für die Tragweite der Entscheidung. Geradezu flehentlich verteidigten am Donnerstagabend im Ganderkeseer Rathaus Gegner und Befürworter eines durchgängigen Tempo-30-Bereichs am Trendelbuscher Weg ihre Positionen. Am Ende setzten sich im Gemeinderat – wie schon vor drei Wochen im Fachausschuss – SPD, Grüne und der Antragsteller UWG durch: Die Lücke zwischen den beiden Tempo-30-Zonen soll geschlossen werden.

Damit kippte der Rat das Votum des Verwaltungsausschusses (VA), der in der vergangenen Woche noch einmal mehrheitlich festgestellt hatte, dass die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf dem 350 Meter langen Straßenabschnitt nicht vorliegen. Dieser Sachverhalt sei mehrfach festgestellt und auch gerichtlich bestätigt worden, betonte Bürgermeisterin Alice Gerken. Selbst das Niedersächsische Verkehrsministerium habe im vergangenen Jahr „keine Veranlassung gesehen, das in Frage zu stellen“, sagte sie. Danach habe sich nichts verändert.

Verändert hat sich allerdings die Sicht der Politik auf die Sache. Etwa bei der SPD: Die Fraktion habe lange die Position der Verwaltung mitgetragen, dass nach der Straßenverkehrsordnung zwingende Gründe vorliegen müssten für eine Temporeduzierung, erklärte deren Vorsitzender Werner Brakmann. Nun jedoch erkenne man „im Sinne eines gesunden Menschenverstandes“ auch andere Gründe an. Grünen-Fraktionschef Volker Schulz-Berendt schloss sich dem „in vollem Umfang“ an.

Selbst bei der FDP hat ein gewisses Umdenken stattgefunden. Die Argumente der Bürgermeisterin seien zwar nicht zu widerlegen, sagte Ratsherr Hans-Jürgen Hespe, aber es sei auch mehr Verkehr auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schierbrok und Stenum zu erwarten. Also enthielten sich die drei anwesenden Liberalen.

Auf die Stimme von Susanne Steffgen (Die Linke) kam es daher gar nicht mehr an. „Es geht hier klar um die Sicherheit aller Bürger“, betonte sie und sorgte dafür, dass die Mehrheit für Tempo 30 auf 17 Stimmen wuchs. Die CDU, die laut Fraktionschefin Cindy Klüner kein erhöhtes Gefahrenrisiko am Trendelbuscher Weg erkennen kann, und die Freien Wähler, die sich die Position der Verwaltung noch von einem Juristen bestätigen lassen hatten, sowie die Bürgermeisterin brachten es zusammen auf 13 Gegenstimmen – zu wenig.