Ganderkesee /Schierbrok Überraschungs-Coup im Ausschuss für Straßen und Verkehr: SPD, Grüne und UWG haben am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit empfohlen, dass am Trendelbuscher Weg in Schierbrok und Stenum eine seit Jahren von vielen Anliegern geforderte Tempo-30-Zone eingerichtet werden soll. Mit ihren sieben Stimmen setzten sich die drei Fraktionen gegen die sechs Stimmen von CDU, FDP und Freien Wählern durch.

Bislang klafft zwischen zwei Tempo-30-Zonen vor der Grundschule und im Kreuzungsbereich Kehnmoorweg/Sahrener Weg eine 350 Meter lange Lücke, auf der die Autos wieder 50 km/h fahren dürfen. Die Gemeindeverwaltung als untere Verkehrsbehörde hat sich bisher strikt geweigert, auch auf diesem Abschnitt Tempo 30 anzuordnen, da die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen dort nicht erfüllt seien.

Für die Verwaltung warnte Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, eindringlich vor dem Beschluss. „Das hat die Bürgermeisterin zu entscheiden und nicht der Rat“, sagte er. Die Politiker würden ihre Kompetenzen überschreiten. In dem Beschluss, der auf einem Antrag der UWG basierte, wurde daher der Passus mit aufgenommen, dass die Entscheidung in diesem Fall dem Rat übertragen werden soll.