Ganderkesee /Schierbrok Hü und Hott am Trendelbuscher Weg: Erwartungsgemäß hat der Verwaltungsausschuss (VA) sich am Mittwoch gegen eine durchgehende Tempo-30-Zone auf der Gemeindeverbindungsstraße in Schierbrok und Stenum ausgesprochen. Damit wurde die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Straßen und Verkehr vom 15. Februar vorerst gekippt. Die endgültige Entscheidung fällt am Donnerstag, 8. März, im Gemeinderat.

Sollte die Tempo-30-Zone auf dem Trendelbuscher Weg durchgehend sein? Diese Frage hatte die NWZ online zur Abstimmung gestellt. „Ja, das hätte längst passieren müssen“, sagen 55 Prozent der Befragten, 43 Prozent votierten für die Beibehaltung der derzeitigen Regelung. Zwei Prozent waren unentschieden. Insgesamt haben sich (bis Donnerstagabend) 246 User an der Umfrage beteiligt.

Seit Jahren fordern Anlieger des Trendelbuscher Weges, die beiden Tempo-30-Bereiche vor der Grundschule Schierbrok und im Kurvenbereich an den Einmündungen von Kehnmoorweg und Sahrener Weg miteinander zu verbinden. Bislang liegt dazwischen ein rund 350 Meter langer Straßenabschnitt, auf dem 50 km/h zulässig sind. Die Gemeindeverwaltung beharrt darauf, dies so zu belassen, weil es keine rechtliche Grundlage für Tempo 30 in diesem Abschnitt gebe.

Im Ausschuss für Straßen und Verkehr fand sich aber überraschend eine Mehrheit aus SPD, Grünen und UWG für einen Antrag der Unabhängigen Wähler auf Verbindung der beiden Tempo-30-Zonen. Mit ihren sieben Ausschussmitgliedern überstimmten die drei Fraktionen die sechs Vertreter von CDU, FDP und Freien Wählern.

Im neunköpfigen Verwaltungsausschuss indes haben SPD, Grüne und UWG zusammen vier Sitze, genauso viele wie CDU, FDP und Freie Wähler. Die neunte – und in diesem Punkt vermutlich entscheidende Stimme – hat Bürgermeisterin Alice Gerken, die aus ihrer Ablehnung einer geschlossenen Tempo-30-Zone nie einen Hehl gemacht hat.

Im Gemeinderat dürfte nun Susanne Steffgen (Die Linke) das Zünglein an der Waage sein. Mit ihr kämen SPD (elf Mandate), Grüne (vier) und UWG (drei) auf 19 Stimmen und damit eine ganz knappe Mehrheit der 37 Ratsmitglieder (inklusive Bürgermeisterin). Steffgen hatte schon im Fachausschuss, in dem sie kein Mitglied ist, erkennen lassen, dass sie eine durchgehende Tempo-30-Zone unterstützt. Das bekräftigte die Ratsfrau der Linken am Donnerstag auf Nachfrage der NWZ: „Ich habe mich persönlich vor Ort umgesehen“, sagte sie, „und bin der Meinung, dass Tempo 30 dort ein erheblicher Sicherheitsfaktor ist.“ Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und UWG gehen davon aus, dass ihre Ratsmitglieder geschlossen so abstimmen werden wie die Vertreter im Ausschuss für Straßen und Verkehr. Die Verwaltung, so hieß es aus dem Rathaus, will „den Beschluss des Rates abwarten und dann gegebenenfalls überprüfen, wie weiter zu verfahren ist.“