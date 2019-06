Ganderkesee /Schönemoor In dem umstrittenen Neubaugebiet in Schönemoor, „Westlich Zum Altengraben“, kann die Erschließung beginnen. Mit 19 Stimmen von SPD und CDU sowie der Bürgermeisterin hat der Gemeinderat am Donnerstagabend den Bebauungsplan Nr. 249 verabschiedet. Grüne, FDP, Freie Wähler UWG und Linke (15 Mandate) stimmten gegen den Plan.

In den Einwohnerfragestunden am Anfang und am Ende der Sitzung ließen die Anlieger des Gebietes ihre Enttäuschung über die Entwicklung deutlich durchklingen und warfen der politischen Mehrheit vor, Bedenken und Anregungen der Bürger nicht wahrgenommen zu haben. Die Fraktionsvorsitzenden Ralf Wessel (CDU) und Werner Brakmann (SPD) bestritten, die Bürger nicht angehört zu haben – „aber wir haben alle Aspekte abzuwägen und dann treffen wir Entscheidungen“, sagte Wessel.

Auch der Bebauungsplan Nr. 251 in Schierbrok, „Westlich Schierbroker Mühlenweg“, wurde vom Rat beschlossen. Der von der UWG beantragte Beratungsbedarf wurde abgelehnt und der Plan mit 27 Ja- und acht Nein-Stimmen (UWG, Grüne und Linke) auf den Weg gebracht.