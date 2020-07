Sitzungen in voller Länge übertragen

Donnerschwee/Etzhorn

Neuer Standort Neben Finanzamt Der Oldenburger ADAC zieht nach Etzhorn

Der ADAC zieht als Mieter in den Neubau neben das Finanzamt an der Wilhelmshavener Heerstraße in Oldenburg ein. Auf dem Außengelände gibt es auch eine Ladesäule zum Schnellladen von Elektro-Autos.