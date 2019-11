Ganderkesee Die Gemeindeverwaltung sieht keine Veranlassung, eine „Ganderkesee Card“ einzuführen, mit der ehrenamtlich Tätige vergünstigten Eintritt zu öffentlichen Einrichtungen erhalten würden. Eine solche Karte hatte die UWG-Fraktion gefordert, um Ehrenamtliche zu entlasten und seitens der Gemeinde Wertschätzung gegenüber Bürgern auszudrücken, die sich unentgeltlich in Vereinen, der Feuerwehr, Rettungsdiensten oder anderen Organisationen engagieren.

An diesem Donnerstag, 7. November, wird die Verwaltung dem Ausschuss für Soziales und Gesellschaft mitteilen, warum sie dem Antrag nicht folgen wird. Beginn der öffentlichen Sitzung im Rathaus ist um 18 Uhr.

Drei Gründe führt die Verwaltung an. Erstens: Ohne die finanzielle Belastung der Einwohner könnten öffentliche Einrichtungen nicht geschaffen und unterhalten werden. Nur wenn ein berechtigtes Interesse bestehe, dürften bestimmten Gruppen Ermäßigungen gewährt werden. Dies geschehe schon jetzt – etwa für Inhaber der Juleica oder für Sozialhilfeempfänger.

Zudem sieht die Verwaltung in der „Ganderkesee Card“ eine unzulässige Bevorzugung der Einwohner gegenüber auswärtigen Nutzern. Ähnlich verhalte es sich etwa mit dem so genannten Einheimischenmodell, das vorsieht, Wohnraum der ortsansässigen Bevölkerung vorzubehalten, oder dem kostenpflichtigen Zugang zu Stränden für Touristen.

Als dritten Grund, der gegen die Einführung einer „Ganderkesee Card“ spricht, nennt die Verwaltung die bereits existierende Ehrenamtskarte, die allen in Niedersachsen ehrenamtlich Tätigen Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen gewährt. Inhaber dieser Karte – 249 seien es in Ganderkesee – bekommen schon jetzt die Jahresgebühr in der Gemeindebücherei erlassen und sie erhalten Ermäßigungen auf die Besuche von Kulturveranstaltungen der Gemeinde (20 %), den Eintritt in die Ganderkeseer Bäder (50 %) sowie auf Kursgebühren der regioVHS (50 % bis maximal 25 Euro).