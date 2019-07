Ganderkesee In Niedersachsen wohnten im Februar 2019 7,99 Millionen Menschen. Die Einwohnerzahl wächst und man geht davon aus, bald die 8-Millionen-Marke zu knacken. Das Niedersächsische Landesamt für Statistik in Hannover erhebt jedoch nicht nur Daten für das Bundesland, sondern auch Zahlen für die Gemeindeebene.

Eine Erkenntnis der Statistikauswertung: Ganderkesee befindet sich im stetigen Wandel und weicht vom Durchschnitt in Niedersachsen in einigen Belangen ab.

Bevölkerungszahlen:

• Nicht nur Niedersachsens Bevölkerung wächst, auch die der Gemeinde Ganderkesee nimmt seit Jahren konstant zu. So stieg die Anzahl der Einwohner, laut aktuellster Zählung im Dezember 2018, zuletzt auf 31 137. Zehn Jahre zuvor lebten 384 Personen weniger in Ganderkesee. Der Anteil der Einwohner (15 379) und Einwohnerinnen (15 755) ist derzeit fast ausgeglichen.

Altersstruktur:

• Trotz der wachsenden Bevölkerung bildet die Statistik den demografischen Wandel in Ganderkesee gut ab, denn während das Durchschnittsalter 2006 noch bei 42,3 und 2012 bei 45 Jahren lag, betrug es 2018 46,1 Jahre – der durchschnittliche Niedersachse ist nach den aktuellen Zahlen anderthalb Jahre jünger. Während die Ganderkeseer Bevölkerung lange Zeit jünger als die Niedersachsens war, änderte sich dies um das Jahr 2010. Seitdem altert die Gemeinde mehr als andere.

Wanderungsbewegung:

• Nun ist es nicht so, dass sich die steigenden Bevölkerungszahlen durch das Älterwerden erklären lässt, da die Gemeinde gleichzeitig seit 1972 so gut wie keinen Geburtenüberschuss verzeichnen kann – das heißt, dass mehr Kinder das Licht der Welt erblicken als Menschen versterben – , 1993 und 1999 bilden die beiden Ausnahmen. Die steigenden Einwohnerzahlen lassen sich also nur durch Zugezogene erklären.

Anzahl der Schulkinder:

• Parallel dazu nimmt die Zahl der Schulkinder rasant ab: 2006 besuchten 3831 Kinder öffentliche Schulen in der Kommune, 2012 waren es rund 400 Kinder weniger und 2018 waren es nur noch 3245 Schülerinnen und Schüler. Zwar ging der Großteil noch zur Grundschule (1133), bei den weiterführenden Schulen hatte das Gymnasium aber mit 1077 die Nase vorn. 839 Kinder gingen auf die Oberschulen. Interessant dabei ist die Verteilung der Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Staatsbürgerschaft: Der Anteil ausländischer Kinder betrug in der Grundschule 11,4 Prozent. Auf dem Gymnasium hingegen waren nur 2,3 Prozent ohne deutsche Staatsbürgerschaft, während der Anteil an der Oberschule wieder bei 11,5 Prozent lag. Damit war die Quote auf der Oberschule fünfmal so hoch.

Entwicklungen im Jahr 2015:

• Die Zahl der in Ganderkesee lebenden Ausländer lag 2018 bei 1580. Im Zeitraum von 2014 bis 2015 ist ein Zuzug von 335 Personen mit nicht-deutscher Staatsbürgerschaft erfasst worden, der durch das Ankommen vieler Flüchtlinge erklärt werden kann. Einen ähnlich großen Sprung gab es 2010 und 2011, lediglich in die andere Richtung – ein Rückgang von 270 Personen.

In Ganderkesee besitzt ungefähr jeder 20. Bürger die deutsche Staatsbürgerschaft, womit die Gemeinde deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt – dort ist es knapp jeder Zehnte.

Tourismus im Ort:

Nicht nur findet immer mehr Zuzug von außerhalb statt – auch touristisch blüht die Gemeinde auf. Während 2009 23 536 Gäste in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen eincheckten, waren es sechs Jahre später 30 185 und 2018 sogar 39 405. Im Vergleich zu 2006 bleiben die Gäste auch knapp eine halbe Nacht länger (2,0 zu 2,4). Dazu hat sich die Zahl der Gästeankünfte von 2009 zu 2018 fast verdoppelt: Während vor zehn Jahren „nur“ 23 536 nach Ganderkesee kamen, waren es im vorigen Jahr 39 405. Die Erklärung liefert die vor fünf Jahren begonnene Modernisierung des Campingplatzes am Falkensteinsee.

Arbeit und Pendeln:

•

Die wenigsten Ganderkeseer verdienen ihr Geld auch in der Gemeinde. 2017 war nur knapp jede dritte Person der 8396 hier Beschäftigten ein Ganderkeseer beziehungsweise eine Ganderkeseerin. Der Arbeitsplatz von 9547 Personen liegt außerhalb Ganderkesees, während 5548 Einpendler in die Gemeinde fahren. Das ist nichts Neues, denn das negative Pendlersaldo schwankte in den vergangenen Jahren stets zwischen 3500 und 4000 Personen.

• Weitere Zahlen bietet das Landesamt für Statistik Niedersachsen unter: