Ganderkesee Wird nachts in Ganderkesee mehr Licht gebraucht? Ja, meint die SPD. Die Verwaltung hingegen hält die derzeitigen Beleuchtungszeiten für ausreichend. Eine Klärung der Frage sollte eigentlich der Ausschuss für Straßen und Verkehr in der vergangenen Woche herbeiführen – doch der verschob eine eingehende Beratung und Entscheidung auf den Termin der nächsten Sitzung.

Zurzeit wird die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde morgens um 5 Uhr eingeschaltet. Wochentags geht das Licht um 0.30 Uhr aus, in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag bleiben die Laternen eine halbe Stunde länger bis 1 Uhr in Betrieb. Die SPD wünscht für die Wochenenden eine Ausweitung der Beleuchtungszeit bis 2 Uhr nachts. So sei ein sicherer Heimweg insbesondere für Bahnpassagiere und Radfahrer gewährleistet. In diesem Zusammenhang fordert die Fraktion außerdem, dass die Ampelanlagen in der Gemeinde nicht zu früh ausgeschaltet werden.

Die Gemeindeverwaltung hält die Zeiten hingegen für ausreichend, auch mit Blick auf die Bahnfahrpläne. Unter der Woche hält in Ganderkesee der letzte Zug um 23.41 Uhr, in Bookholzberg, Schierbrok und Hoykenkamp jedoch erst nach 0.30 Uhr – wenn die Straßenbeleuchtung schon aus ist. An Freitagen und Samstagen können Bahnfahrer in Ganderkesee noch um 0.40 Uhr in der Nacht aus dem Zug steigen, an den drei Bahnhöfen im Norden der Gemeinde sogar noch um 1.36 Uhr – zumindest hier stehen sie dann im Dunkeln.

SPD-Ratsherr Marcel Dönike, der den Antrag seiner Fraktion eingereicht hatte, erlebt es nach eigenen Angaben öfter mal, dass er zwar noch bei eingeschalteter Straßenbeleuchtung aus dem Zug steigt – aber dann auf seinem Heimweg die Lichter ausgehen. Die Verwaltung hält dagegen, dass eine Verlängerung der Beleuchtungszeiten im vorgeschlagenen Umfang die jährlichen Stromkosten der Gemeinde um rund 15 000 Euro erhöhen würde.

Was die Ampelzeiten betrifft, ist eine Übersicht komplizierter: Innerorts werden die meisten Lichtsignalanlagen zwischen 21 und 22 Uhr abgeschaltet, am Wochenende teilweise schon früher. Vollampeln an stark befahrenen Straßen – etwa an den Kreuzungen in Bookhorn oder Steinkimmen – bleiben hingegen dauerhaft in Betrieb. Von den reinen Fußgängerampeln sind die meisten ständig in Bereitschaft – aber nicht alle. Hier will die Gemeinde nachbessern.