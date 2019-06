Ganderkesee Eigentlichstand das Thema gar nicht auf der Tagesordnung – aber die Bürgerinitiative (BI) Altengraben nutzte am Mittwoch die Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, um abermals an die Politik zu appellieren, zumindest einen kleinen Teil des geplanten Baugebiets „Westlich Zum Altengraben“ der Natur zu überlassen. „Was hier diskutiert wird, macht uns als Bürger sprachlos!“, wetterte BI-Mitglied Bonté Rippena in der zweiten Einwohnerfragestunde.

Zuvor hatte sich der Ausschuss mit einer geplanten Kompromisslösung zum Thema Baumschutz, mit der geplanten Unterschutzstellung der Großen Höhe und mit den Möglichkeiten befasst, gegen Schottergärten vorzugehen und Grundstückseigentümer zu motivieren, mehr für den Artenschutz zu tun. „Ich hätte eine Maßnahme: Vorbild sein“, sagte Rippena an die Ausschussmitglieder gewandt. So habe sich auf der nicht mehr bewirtschafteten Fläche in Altengraben, die zum Bauland werden soll, gerade eine riesige Blühwiese entwickelt.

Kompromiss unterbreitet

Die Bürgerinitiative hatte im vorigen Jahr eine Alternative zum Bebauungsplan 249 vorgeschlagen. Ihre Variante zu der von der Verwaltung vorgelegten Planung sieht vor, vor der angrenzenden Hofstelle einen Wendehammer zu errichten und die im Norden des Baugebiets (wegen eines Fledermausvorkommens) nachträglich geplante Grünfläche noch deutlich zu vergrößern. Dies könnte aus Sicht der Initiative das erwartete Konfliktpotenzial zwischen der bestehenden Landwirtschaft und den neuen Anliegern mindern. Gemäß der alternativen Planung mit 16 Grundstücken hätten allerdings zwei Baugrundstücke weniger Platz.

Dass die Politik im Gemeindeentwicklungsausschuss Ende Januar mehrheitlich für den Planentwurf der Gemeinde gestimmt hat, enttäuscht Rippena und ihre Mitstreiter. „Naturschutz lohnt sich in dieser Gemeinde nicht“, stellte die Anliegerin des vorgesehenen Baugebiets am Montag ernüchtert fest. CDU und SPD hatten die kleinen Parteien im Januar überstimmt. Die endgültige Entscheidung über die Aufstellung des Bebauungsplanes muss der Rat noch treffen.

Einigkeit hatte in der jüngsten Ausschusssitzung zuvor noch zwischen allen Fraktionen und der Verwaltung darüber geherrscht, dass dem Trend zu einer naturfernen Gartengestaltung – etwa mit Schotter, Kies und versiegelten Flächen – entgegengewirkt werden sollte. Laut Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, gibt es im Gemeindegebiet „eine ganze Reihe“ von Gärten, in denen „der letzte Rest vom Grün versiegelt“ wurde.

Grundsätzlich verweist die Gemeinde in puncto Schottergärten allerdings auf die Niedersächsische Bauordnung. Dort steht, dass alle nicht überbauten Flächen eines Grundstücks Grünflächen sein müssen, sofern sie nicht für eine andere Nutzung erforderlich sind. Verstöße ahnden kann einzig die Bauaufsichtsbehörde – also der Landkreis Oldenburg.

„Ressourcen schonen“

Michael Sorg (Grüne) erneuerte die Forderung seiner Fraktion nach einer „Selbstverpflichtung“ der Gemeinde, Baugebiete in einer Weise zu gestalten, die Ressourcen schone und möglichst wenig in den Naturhaushalt eingreife. „In Altengraben wäre Bauen nicht ressourcenschonend“, betonte Sorg.

Den Landkreis stärker in die Pflicht zu nehmen, forderte Marina Münstermann (SPD). Hella Dietz (UWG) sprach sich dafür aus, die geplante Informationskampagne zum Baumschutz breiter anzulegen und auch die Vorschläge zu einer naturnahen und gleichsam pflegeleichten Gartengestaltung aufzunehmen. Aufklärung sieht auch Volker Schmidt (Freie Wähler) als das Mittel der Wahl an. Die Gemeinde müsse erreichen, „dass es irgendwann out ist, Gärten so zu gestalten“.

Eingriff unzulässig

Eine Satzung zur Gartengestaltung zu erlassen, wie von den Grünen beantragt, ist aus Sicht der Verwaltung nicht möglich, weil dafür die Rechtsgrundlage fehle. EU, Bund und Länder hätten bereits umfassende Vorschriften zum Klima-, Arten-, Biotop- und Naturschutz aufgestellt. Die müssten Gemeinden bei der Bauleitplanung beachten. Weiter heißt es in der Mitteilungsvorlage der Verwaltung, dass eine über diese Vorschriften hinausgehende Einflussnahme der Gemeinden auf die Zulässigkeit von Bauvorhaben nicht statthaft sei.

Eine Absage erteilt die Verwaltung auch einem Antrag der SPD, die gefordert hatte, in Bebauungspläne den Passus aufzunehmen, dass Vorgärten begrünt werden müssen. Hier verwies die Gemeinde auf die Niedersächsische Bauordnung, die diese Vorgabe bereits treffe.

Auch die zweite Forderung der SPD lässt sich laut Vorlage der Verwaltung nicht durchsetzen: Die Fraktion wollte, dass Bauträger und Architekten grundsätzlich dazu aufgefordert werden, bei Flachdächern auch eine alternative Planung als Gründach vorzulegen. Derartige Maßnahmen gegen den Willen des Bauherren durchzusetzen, sei auf der Basis des Baugesetzbuches praktisch unmöglich.

Kaum Kontrollen

Für Fachbereichsleiter Peter Meyer hakt es beim Thema Gartengestaltung an der Ignoranz seitens einiger Bürger einerseits, an fehlenden Kontrollmöglichkeiten andererseits. „Wenn wir bestehende Vorschriften durch weitere Vorschriften ergänzen, heißt das noch lange nicht, dass wir sie auch durchsetzen können.“ Der Landkreis sei personell nicht in der Lage, systematische Überprüfungen vorzunehmen.

Dennoch will die Gemeindeverwaltung die Kreisverwaltung nachdrücklich bitten, verstärkt auf die Einhaltung der Niedersächsischen Bauordnung hinzuwirken. Zudem stellte Meyer in Aussicht, in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses die Möglichkeiten der Gemeinde aufzuzeigen, wie Schottergärten und ähnlichen Erscheinungen begegnet werden könnte.