Ganderkesee Zum letzten Mal stand Peter Ache am Dienstagabend beim Kreissporttag als Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) Landkreis Oldenburg vor 100 Stimmberechtigten und weiteren Gästen im Gasthaus „Zur Linde“ in Ganderkesee-Grüppenbühren am Mikrofon. Fast wäre ihm der leise Abgang geglückt, doch im NWZ-Bericht am gleichen Tag hatte er seinen Abschied bereits offiziell gemacht. Der Wardenburger kandidierte nicht erneut als KSB-Vorsitzender.

Und Ache wäre wohl nicht er selbst, wenn er nicht nur ein geordnetes Haus nach 14 Jahren Amtszeit an einen Nachfolger abgeben, sondern zugleich auch den passenden Namen dazu präsentieren könnte. Einstimmig erhielt der bislang stellvertretende Vorsitzende mit Schwerpunkt Finanzen, Jörg Skatulla, das Votum zur KSB-Führung.

Die nicht erneute Kandidatur Aches kam dann letztendlich doch nicht so unerwartet und fand in den Grußworten immer wieder Platz für Dankesworte. Dahinter stand keine Lobhudelei, sondern ehrlicher Dank von den Funktionären, Vereinsvertretern und Vorstandsmitgliedern.

Schulte spricht für LSB

Der Vizepräsident des Landessportbundes (LSB), Thorsten Schulte, würdigte die angenehme und gute Zusammenarbeit mit dem bisherigen KSB-Vorsitzenden und überreichte als Anerkennung ein Präsent. Die Goldene Ehrennadel des LSB hatte Ache schließlich schon vor fünf Jahren erhalten. „Mehr haben wir da leider nicht“, sagte Schulte und bekräftigte dafür umso mehr mit Worten Aches Verdienste. Daneben versäumte er nicht, die Politik aufzufordern, nicht nur den kommunalen Sportstättenbau zu unterstützen, sondern dabei auch die Vereine nicht zu vergessen. Auch wies Schulte auf eine Erhöhung der Beiträge durch die Vereine hin.

Landrat Carsten Harings hielt die eigentliche Laudatio auf Ache. „Seit 2004, dem Jahr, als Peter Ache Vorsitzender des Kreissportbundes im Landkreis wurde, hat er unglaublich viel bewegt.“ Fachkompetenz, die freundliche Art sowie Achtung und Respekt hätten die vergangenen 14 Jahre geprägt. Eine lange Zeit, in der Ache den KSB geführt habe – und das in einer gemeinnützigen Vereinigung, der rund ein Drittel der Kreisbewohner angehören würden. „Hoffentlich hast du dir den Schritt gut überlegt, denn eigentlich ist der nicht in Ordnung“, sagte Harings abschließen augenzwinkernd.

Eigentlich wollte der scheidende KSB-Vorsitzende erst später seine Gedanken zu seiner Entscheidung aufzeigen, doch die Dankesworte veranlassten ihn, schon früher das Wort zu ergreifen. „Es ist eine Ehre, 14 Jahre den KSB geführt haben zu dürfen und mit so tollen Leuten zusammengearbeitet zu haben. So schwer war das gar nicht, denn von meinem Vorgänger Gerold Otte konnte ich ein gut geführtes Haus übernehmen.“

Ache erinnerte daran, dass er schon mit 17 Jahren ins Sportfunktionärsgeschäft eingestiegen sei. Dies sei ein guter Schritt gewesen, betonte er: „Denn sonst wäre ich heute nicht der, der ich bin. Ich habe sehr viel aus der Arbeit für mich zurückbekommen. Dass ich nicht mehr kandidiere, ist aus meiner Sicht Platz machen für andere. Ich will nicht als Postenkleber ausscheiden. Nun freue ich mich auf neue Herausforderungen beruflicher Art und mehr Zeit für die Familie. Ich muss Euch danken – nicht ihr mir.“

Ehrung für Bokelmann

Als eine der letzten Amtshandlungen nahm Ache die Ehrung von Horst Bokelmann vor. Er überreichte dem Harpstedter die silberne Ehrennadel des Landessportbundes. Bokelmann war mit acht Jahren in den Harpstedter TB eingetreten, mit 16 Jahren wurde er Übungsleiter. Neben seiner Arbeit in der DLRG Ortsgruppe, beim Fußball und Handball war er von 1992 bis 2006 HTB-Vorsitzender sowie seit 2004 stellvertretender Vorsitzender im KSB. Im gleichen Jahr hatte dort Ache den Vorsitz übernommen. „Schade, dass du aufhörst. Aber jetzt bin ich dafür der Dienstälteste“, sagte Bokelmann in Richtung Ache.

Die Wahlen zum Vorstand für die nächsten zwei Jahre brachten neben dem einstimmigen Votum für Jörg Skatulla zwei weitere Veränderungen. Nikolas Lienemann wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden Finanzen (Skatullas bisheriger Posten) und Holger Kreye zum Stellvertreter für Fachverbandsangelegenheiten und Leistungssport als Nachfolger für Jürgen Steffens gewählt. Dieter Holten (Ausbildung) und Horst Bokelmann (Sportentwicklung) erhielten erneut das Vertrauen für die weiteren Stellvertreterposten.

Skatulla überreichte seinem Vorgänger als Dankeschön im Namen der KSB-Mitarbeiter einen Präsentkorb. Wenig später stellte er als eine seiner ersten Amtshandlungen die notwendige geltende Beitragserhöhung vor. „Diese ist vom Landessportbund vorgegeben“, erklärte Skatulla. Erwachsene zahlen ab dem Jahr 2020 0,85 Euro mehr (neuer Beitrag: 6,30), Jugendliche 0,65 (4,40) und Kinder 0,25 (2,50). Von diesen Geldern geht ein bestimmter Teil (Erwachsene 4,30, Jugendliche 2,90, Kinder 1,50 Euro) direkt weiter an den LSB.

Ferner stellten sich Inga Marbach, seit dem 1. Januar diesen Jahres als Sportreferentin eingestellt, und Keno Thurau als Nachfolger für Hagen Schmidt, Vorsitzender der KSB-Sportjugend, vor.