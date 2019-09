Ganderkesee Die Sorge, eine ganze Generation an Erst- und Jungwählern zu verlieren, treibt Vertreter der beiden großen Volksparteien in Ganderkesee nicht erst seit den herben Verlusten von CDU und SPD bei den Wahlen am Sonntag in Brandenburg und Sachsen um. Im Freistaat Sachsen wurde die AfD bei jungen Wählern unter 30 Jahren sogar stärkste Kraft.

„Wir erreichen die Jungen auch hier immer schwieriger“, hat der Ganderkeseer Juso-Chef und SPD-Ratsherr Marcel Dönike festgestellt. Mit knapp 30 Jahren ist Dönike jüngster Ratsherr Ganderkesees, gefolgt vom 40-Jährigen Timo Spille (CDU).

Dass Schüler nicht unpolitisch seien, habe die „Fridays-for-Future“-Bewegung gezeigt. Um das Vertrauen der aktuellen Schülergeneration in die Politik, und in die SPD zurückzugewinnen, hat Dönike kürzlich beantragt, dass Ratsvertreter und die Bürgermeisterin einmal im Schuljahr an den Oberschulen Rede und Antwort stehen. Der Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport wird sich mit dem Antrag zur Podiumsdiskussion an diesem Mittwoch, 18 Uhr, in seiner öffentlichen Sitzung im Rathaus befassen. Laut Verwaltung begrüßten die Schulleiter der beiden Oberschulen in Ganderkesee und Bookholzberg den Dialog ausdrücklich, rieten jedoch zu einem gemeinsamen Besuch im Rathaus. Die Verwaltung schlägt vor, dort eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Schülervertretungen und dem Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport abzuhalten. Dönike wollte sich vor der aktuellen Fraktionssitzung auf diesen Kompromiss noch nicht festlegen. „Das könnte zumindest ein Testlauf sein“, deutete er an.

Nicht die Jugend sei politikverdrossen, glaubt CDU-Ratsherr Spille, sondern: „Es herrscht gegenwärtig eine Jugendverdrossenheit in der Politik.“ Umdenken sei angesagt: „Wir müssen dort hingehen, in die Jugendhäuser oder Schulen, wo die Jugend sitzt“, sagt er. Nur so würde sich der Nachwuchs auch ernst genommen fühlen. „Rathausausflüge“ könnten dagegen eher einschüchternd wirken.

„Dass sie ihren politischen Willen formulieren können, haben Schüler bei Fridays for Future gezeigt“, stellt Grünen-Fraktionschef Dr. Volker Schulz-Berendt klar. Eine Podiumsdiskussion hält er nicht für zielführend: Die Politik sollte keine Reden schwingen, sondern der Jugend zuhören. Auch reiche eine jährliche Runde nicht aus. Um bei der Jugend dauerhaft Präsenz zu zeigen, hat Dönike einen Instagram-Account angelegt – rund 100 Follower hat er schon.