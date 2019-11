Ganderkesee In einer gemeinsamen Erklärung der Ganderkeseer SPD-Fraktion und des SPD-Ortsvereins wenden sich die Sozialdemokraten Marina Münstermann und Marcel Dönike gegen das „freie Spiel der Kräfte“ bei der Ausweisung von Baugebieten und der Schaffung von Wohnraum.

Es geht um zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraum, andererseits darum, wo und wie er nachhaltig verträglich geschaffen werden kann. Im Spannungsfeld zwischen den Maximalpositionen „kein Baugebiet mehr ohne Leitbild“ und „Baugebiete, wo immer es auch nur geht“, sei ein ökologisch und sozial verträglicher Weg zu finden.

Die SPD hat sich in Ortsverein und Fraktion mit der Baulandentwicklung beschäftigt. Dabei habe sich gezeigt, dass es notwendig ist, die Bürgerbeteiligung zu verstärken und Bürger frühzeitig, möglichst von Anfang an, in die Diskussion einzubinden, auch bei der Erstellung von Planungskriterien. Anwohner sollten über die Auswirkungen von Baugebieten auf ihre Wohngebiete informiert werden. „Wichtig ist es uns“, so die Ratsleute Münstermann und Dönike stellvertretend für die Sozialdemokraten, „dass wir im Vorfeld mit in die Entstehung städtebaulicher Verträge einbezogen werden“. Das bedeute Einflussnahme bei der Entscheidung, ob Grunderwerb durch die Gemeinde erfolgt, wie von der SPD schon 2016 beantragt. Auch bei der Auswahl privater Investoren wollen die Sozialdemokraten mitreden.

Lückenbebauung sei zu forcieren, so in Wohngebieten, in denen trotz ausreichender Grundstücksgrößen baurechtlich keine Neubauten entstehen dürfen. Bauen in zweiter Reihe habe den Vorteil, dass die Erschließung bereits durchgeführt und die Infrastruktur vorhanden ist. Da dringend Wohnraum im Niedrigpreissektor mit Mietpreisbindung benötigt werde, sei eine 20-Prozent-Klausel in Baugebieten ohne Befristung festzuschreiben. Von der Gemeinde erwartet die SPD Ideen, um mehr Wohnraum im Niedrigpreissegment zu schaffen. Auch seien Kompensationsflächen für Baugebiete nötig. Wichtige Belange des Naturschutzes seien im Bebauungsplan ebenso zu berücksichtigen wie die Infrastruktur – Verkehrsanbindung, Verkehrsbelastung, Schulwegsicherung, ortsnahe Angebote für Kinder und Jugendliche sowie sozialer und kultureller Art. „Wir müssen im Konsens mit den übrigen Parteien und den Bürgern ein Leitbild erarbeiten, um die Gemeinde strategisch für die nächsten Jahre aufzustellen“, fordern die Ratsleute.

Eines haben sie schon erreicht. Seit dem jüngsten Gemeindeentwicklungsausschuss ist sich die Politik in zwei Punkten einig: Statt große Baugebiete auszuweisen, soll bestehende Wohnbebauung moderat erweitert werden – etwa durch Bauen in zweiter Reihe – und die Bürger sollen stärker beteiligt werden.