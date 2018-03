Gemeinde Hatten Vor dem Hintergrund der ab August geltenden Beitragsfreiheit hat die CDU-Fraktion eine Anfrage an die Verwaltung zu den Personal und Sachkosten in den Krippen und Kindergärten der Gemeinde gestellt. Ziel sei es, eine tragfähige Entscheidungsgrundlage zu haben, die eine verlässliche Entscheidung über ein nachhaltiges Angebot der Kinderbetreuung ermögliche, so Pressesprecher André Klümpen. „Die positive Haushaltslage darf nicht dazu verleiten, in planlosen Aktionismus zu verfallen. Zukunftsfähigkeit bedeutet, dass Aspekte der demografischen Entwicklung, der Verkehrsinfrastruktur, Schulangebote und weitere Baugebiete immer im Auge behalten werden müssen.“

Die Christdemokraten sehen viele Fragen offen: zur baulichen Nachnutzung, Standortsynergien sowie Erreichbarkeit. Auch das Thema Qualität der Betreuung durch angemessen bezahltes Personal sei zu klären.

Bürgermeister Christian Pundt bestätigte der NWZ, dass viele Arbeitsaufträge innerhalb der Gemeindeverwaltung bereits unabhängig von der CDU-Initiative angelaufen seien. Sobald alle Ergebnisse vorlägen, würde darüber in den Ratsgremien informiert. Grundsätzlich ist Pundt optimistisch, was die Beitragsfreiheit angeht. „Wir werden voraussichtlich nicht draufzahlen“, lautet seine Prognose. Der Grund: Hatten erhebt im Vergleich mit anderen Gemeinden relativ geringe Gebühren. Deshalb werde sich die Finanzierungslage nicht verschlechtern, wenn künftig das Land anstelle der Eltern zahle. Bisher zahlt das Land Niedersachsen 20 Prozent der Personalkosten. Künftig soll dieser Anteil von zunächst 55 Prozent im Laufe der nächsten drei Jahre auf 58 Prozent steigen.

Die Anfrage der CDU-Fraktion selbst bewertet der Verwaltungschef als „absolut berechtigt“.

Der Fragenkatalog der CDU Aktuelle Gesamtkosten: Wie hoch sind derzeit die Gesamtkosten für die Kindergärten und Krippen? Verteilung: Wie sehen die prozentualen Anteile an den Gesamtkosten bezogen auf Gemeinde, Land/Landkreis, Eltern aus? Elternanteil: Wird ab Sommer 2018 der bisherige Elternanteil voll von der Gemeinde übernommen? Kostenentwicklung: Wie hoch wird der Personalkostenanteil bei den Kindergärten sein, der vom Land übernommen wird (in Euro, nächste fünf Jahre)? Und wie hoch ist ab Sommer 2018 der Gesamtkostenblock der Personalkosten und wie wird dieser in den nächsten Jahren steigen? Investitionskosten: Wie hoch sind die geplanten Investitionskosten für Kindergärten-/Krippenneubauten und Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen in den nächsten fünf Jahren? (wegen längerer Betreuungszeiten, neuer Räume, Betriebskosten). Investitionen: Müssen die Investititionskosten durch Kreditmittel/-aufnahmen finanziert werden? Personalbedarf: Wie hoch schätzt die Verwaltung den personellen Bedarf ein, der durch Neueinstellungen zu tätigen ist? Personalkosten: In welcher Höhe werden sich diese Kosten in den nächsten fünf Jahren entwickeln?