Ehrenamt: „Hatten hilft“ will Spenden aufrunden

Gemeinde Hatten Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Hatten entschieden, im Januar nicht wie gewohnt die Entsorgung der Tannenbäume zu übernehmen. Dafür springt jetzt die Firma ACR Rathkamp aus Kirchhatten in die Bresche.

Am Samstag, 9. Januar, habe jeder die Möglichkeit, seinen alten Weihnachtsbaum am Twiestweg 5 in Kirchhatten in der Zeit von 7 bis 17 Uhr gegen eine Spende zu entsorgen, kündigt die Firma an. Üblicherweise ist mit der Abgabe der alten Bäume auch eine kleine Spende für deren Entsorgung verbunden. Dies soll auch in diesem Jahr geschehen und so das freiwillige, ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde fördern.

Die Firma ACR Rathkamp hat angekündigt, die Spenden an folgende Feuerwehren und Vereinen aus der Gemeinde Hatten weiterzureichen: die vier Jugendfeuerwehren Kirchhatten, Sandkrug, Sandhatten und Ding­stede sowie die drei Schützenvereine Sandkrug, Kirchhatten und Munderloh.

Diese Idee findet u. a. Anklang beim neu gegründeten Verein „Hatten hilft“. Dessen Ziel, Vereinen, die unter den Folgen der Corona-Krise besonders leiden, finanziell unter die Arme zu greifen, geht in die gleiche Richtung. Gründungsmitglied Katja Radvan kündigte am Samstag, 2. Januar, gegenüber der NWZ an, „Hatten hilft“ werde die ACR-Spendensumme aufrunden.

Mehr Infos über „Hatten hilft“ gibt es unter info@hatten-hilft.de. Die Schirmherrschaft des 1. Projekts „Hatten hilft Vereinen“ hat Bürgermeister Christian Pundt übernommen.