Gemeinde Hatten Der in Details leicht geänderte Plan für den Umbau des Auvers-le-Hamon-Platzes in Sandkrug hat den Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt erfolgreich passiert. Das Gremium gab mit großer Mehrheit grünes Licht für den vom Büro Kilian + Kollegen Landschaftsarchitekten (Oldenburg) entwickelten Plan.

Die Pflasterfläche gegenüber der Wohnmobilstellfläche, die Platz für vier Fahrzeuge bieten soll, ist in der neuen Fassung vergrößert worden. Die Ladesäulen für Pkw wurden in Richtung Wald verschoben. In Absprache mit dem Schützenverein Sandkrug und dem Organisator des Familienfestes sind jetzt Möglichkeit zum Aufhängen von Bannern, Kränzen oder ähnlichem an der Einfahrt erhalten bzw. vorgesehen. Außerdem wird der unbefestigte „Versorgungsweg“ südlich des Sanitärgebäudes weiterhin für den Lieferverkehr frei gehalten.

Bei der weiteren Detailplanung der Strom- und Wasserversorgung sollen die Nutzer des Platzes ebenfalls mit eingebunden werden. Die Kosten des geplanten Umbaus liegen bei 700 000 Euro. Planer Oliver Kilian verweist als Ursache für die hohe Summe unter anderem auf die schieren Größe des Platzes – immerhin 4600 Quadratmeter – und das hohe technische Equipment, das dort künftig vorgesehen ist: zum Beispiel Stromladesäulen für Autos und Räder sowie Poller mit dezentralen Strom- und Wasseranschlüssen an mehreren Stellen des Areals.

Eine zusätzliche Bepflanzung mit Bäumen – FHL-Ratsherr Andreas Richter regt hierfür als Erinnerung an die französischen Partner Platanen an – sehen die Planer dagegen als unnötig an. Es werde auf andere Weise an die französische Partnergemeinde Auvers-le-Hamon erinnert.

Der Dünenlehrpfad, so Kilian auf Nachfrage, könne durch eine entsprechende Beschilderung mit dem Platz verknüpft werden. Der vorgelegte Entwurf sieht außerdem den Bau einer Mauer vor, die als Sichtschutz für die Trafotechnik hinterm Toilettenhaus dient. Die Umgestaltung des Toilettengebäudes werde gemeinsam mit dem OOWV geplant und umgesetzt, so Bürgermeister Christian Pundt. Die Neugestaltung des Platzes sollte seiner Meinung nach separat davon betrachtet werden. Adolf Oltmanns (CDU) regte zudem grundsätzlich an, dass auch Vereine die Neugestaltung mit Eigenleistungen unterstützen könnten.

Der jetzt zustimmend zur Kenntnis genommene Planentwurf einschließlich Kostenschätzung bildet die Grundlage für einen Förderantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung zum Stichtag 15. September. Das letzte Wort hat zuvor noch der am 29. August tagende Verwaltungsausschuss.