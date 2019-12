Gemeinde Hatten Die Gemeinde Hatten wird für das Haushaltsjahr 2020 keine Kreditaufnahme benötigen. Dank der Überschüsse der Vorjahre könne darauf verzichtet werden, betont die Verwaltung. Gleichzeitig wird der Schuldenabbau weiter vorangetrieben, und es wird auch im Jahr 2020 keine Neuverschuldung geben. Damit ist der seit 2002 niedrigste Schuldenstand erreicht (derzeit 2,55 Millionen Euro). Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt im Vorjahresvergleich von 195 auf 181 Euro (2019).

Für 2020 plant die Gemeinde Investitionsausgaben in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Dem stehen Einzahlungen in den Finanzhaushalt von 5,3 Millionen Euro gegenüber. Anders als auf Bundesebene wird also nicht zwanghaft an der „schwarzen Null“ geklammert. Einzahlungen des Finanzhaushalts in Höhe von 26,4 Millionen Euro stehen 29,1 Millionen Euro Auszahlungen gegenüber. Der Ergebnishaushalt für 2020 sieht ein Plus von 157 500 Euro vor. Die Verpflichtungsermächtigungen für die Zeit nach 2020 liegen bei 2,97 Millionen Euro .

Kein Grund zur Sorge, meinte im Finanzausschuss Ratsvorsitzender Hajo Töllner (SPD). Die Gemeinde Hatten könne die anstehenden Investitionen stemmen. Im Blick behalten werden müssten allerdings die zugesicherten Bürgschaften (2,64 Millionen Euro für die TSG Hatten-Sandkrug), da diese bereits höher als der Schuldenstand seien.

Als einzige Ratsfraktion thematisiert zurzeit die Freie Hatter Liste (FHL) das unpopuläre Thema Steuererhöhungen. Bis 2025 auf eine Entscheidung der Bundespolitik zur Grundsteuerreform zu warten, hält die FHL für verkehrt. Zu spät, um die seit Oktober 2015 vom Rat aufgehobenen Straßenausbaubeiträge zu kompensieren, meinen die drei Fraktionsmitglieder. Die Straßen in der Gemeinde seien massiv vernachlässigt worden. Da täuschten auch nicht die Straßenausbauten in Hatterwüsting und der Ortsdurchfahrt in Kirchhatten durch die Dorferneuerung hinweg. Die FHL beantragte den Steuersatz der Grundsteuer A von 330 Punkten auf 450 Prozentpunkten zu erhöhen (Mehreinnahme: etwa 51 000 Euro), der Grundsteuer B von 340 auf 370 (plus 152 000 Euro) und der Gewerbesteuer von 350 auf 380 Prozentpunkte (plus 330 000 Euro). Huck: „Ich habe in meiner langjährigen Tätigkeit nur den Ausbau des Grenzweges miterlebt, sonst ist im Außenbereich der Gemeinde nur Flickschusterei betrieben worden.“ Kleiner Trost: Für den Unterhalt der Straßen in 2020 soll laut Beschluss des Bauausschusses die ursprüngliche Summe (200 000 Euro) verdoppelt werden auf 400 000 Euro. Der FHL-Antrag zur Steuererhöhung wurde allerdings genauso zurückgestellt wie der Antrag der CDU für den Ausbau eines Radwegs am Dachsweg und der Wegeertüchtigung für den landwirtschaftlichen Verkehr. Laut Bürgermeister Christian Pundt liegen noch keine Kostenschätzungen vor. Gerade im Hinblick, dass die Stadt Oldenburg ein Stickoxid-Problem hat, seien gemeinsame Finanzierungen „denkbar“. Der Dachsweg könnte nun ein Fall für den Nachtragshaushalt in 2020 werden.

Der Verwaltungsausschuss (4. Dezember) und der Gemeinderat (18. Dezember) werden über das Zahlenwerk der Verwaltung noch beraten.