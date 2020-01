Gemeinde Hatten /Oldenburg „Trotz der bekannten politischen Schwierigkeiten ist die Oldenburger und Hatter deutsch-russische Städtepartnerschaft mit der Stadt Machatschkala in der autonomen Republik Dagestan im Südkaukasus lebendig,“ stellte kürzlich der Vorsitzende der Oldenburger Regionalgesellschaft Deutschland-Russland/Dagestan (GDRD) Helmut Hinrichs in der Mitgliederversammlung im Kulturzentrum PFL in Oldenburg fest.

Bei den Wahlen wurde der Sandkruger Hinrichs erneut zum Vorsitzenden gewählt. Bestätigt wurden als sein Stellvertreter Hajo Töllner (Sandkrug) und Schatzmeister Siegfried Dose (Hatterwüsting). Beisitzer sind in den nächsten zwei Jahren Peter Biel (Streekermoor), Bernd Bischof (Ganderkesee-Heide), Gerold Heidler (Munderloh) sowie Ina Fettback, Ulfert Kaufmann, Volker Kruse, und Marianne Vieler-Bargfeldt (alle Oldenburg).

Hinrichs betonte in seinem Jahresbericht die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Oldenburg und der Gemeinde Hatten in Angelegenheiten der Städtepartnerschaft. Bedauert werde, dass das Auswärtige Amt nach wie vor Reisewarnungen für die autonome Republik Dagestan mit der Hauptstadt Machatschkala aufrecht erhalte, obwohl sich die politische Lage deutlich verbessert habe. Für das Herbstsemester 2020 ist ein gemeinsames Projekt mit der VHS Hatten+Wardenburg mit einer Reihe von Veranstaltungen unter dem Motto „Deutschland und Russland – gemeinsam die Zukunft gestalten! – Russland ist vielmehr als Moskau und St. Petersburg“ geplant. Außerdem ist in Kooperation mit den Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg mit Schülern der Berufsbildenden Schule Oldenburg-Haarentor und Studenten aus Machatschkala während der UN!TE 2020 (Treffen von Delegationen aller Partnerstädte Oldenburgs) Ende Juni ein Projekt in Verbindung mit dem Inklusionscafé „Kurswechsel“ in der VHS Oldenburg beabsichtigt.

In seinem Schlusswort kritisierte der Vorsitzende die immer noch bestehenden Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Sie schadeten der deutschen Wirtschaft und erschwerten das zwischenmenschliche Klima in der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit, so seine Einschätzung.